Commessi e addetti agli scaffali:  Globo assume quattro persone

Livorno, due candidati verranno messi al lavoro subito e altrettanti per il periodo natalizio. «Buona volontà e disponibilità come requisiti». Ecco dove inviare le candidature





Due addetti alle vendite e agli scaffali da mettere al lavoro subito. E altrettanti come supporto al team per far fronte agli acquisti natalizi. In totale il maxi punto vendita Globo del centro commerciale le Torri, a Porta a Terra, sta cercando 4 persone da assumere.



«Abbiamo bisogno nell’immediato di due persone e successivamente quando ci avviciniamo al Natale prevediamo di assumere altre due unità: si tratta di contratti a termine», spiegano dall’ufficio del personale di Cosmo spa di Corropoli, in provincia di Teramo. Qui è il quartier generale della catena italiana di negozi specializzati nella vendita di calzature e abbigliamento per tutta la famiglia, abbigliamento sportivo e intimo, e prodotti di pelletteria e valigeria di varie marche. La società è in forte espansione in tutta Italia: nasce, nel 1978, in Abruzzo, a Giulianova (Teramo). Oggi Globo conta una rete di 91 punti vendita attivi ed impiega circa 1200 collaboratori.«Il personale che cerchiamo - continuano dall’Ufficio del personale - servirà nelle mansioni di scaffalisti e addetti alle vendite nei vari reparti del punto vendita: per il periodo natalizio ci rafforzeremo, appunto, con altre due persone. Quello che richiediamo, come requisiti fondamentali, sono buona volontà e disponibilità».Le persone interessate a candidarsi alla ricerca di personale che Globo sta facendo, possono inviare il proprio curriculum con tanto di foto all’indirizzo di posta elettronica livorno@cosmospa.eu —