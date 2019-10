Msc crociere, raddoppio dei passeggeri in due anni 33 gli scali in programma

LIVORNO. È arrivata per la prima volta a Livorno, con i suoi 2.500 passeggeri, Msc Musica, una delle navi più moderne della flotta di Msc Crociere. Nello scalo labronico, durante la prossima stagione crocieristica, la compagnia di navigazione effettuerà complessivamente 33 scali per un totale di oltre 135.000 passeggeri. È un dato in netta crescita rispetto all’anno scorso (+10%) «che testimonia la crescente importanza rivestita da Livorno e dal suo porto nelle strategie del gruppo crocieristico - si spiega in una nota della compagnia - Nel giro di appena due anni, tra il 2018 e il 2020, la movimentazione complessiva di Msc Crociere a Livorno è destinata infatti a più che raddoppiare, passando da 50.000 a 135.000 passeggeri».. Per celebrare il primo attracco al Molo Alto Fondale di Msc Musica è stata organizzata, a bordo della nave, la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza di Franco Ronzi e Leonardo Massa dirigenti di Msc, del comandante della nave Francesco Iacono, del sindaco Luca Salvetti, del presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Settentrionale Stefano Corsini, del tenente di vascello Stefano Gonelli della Capitaneria di porto, del comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Sole, del capitano Silvia Mancini in rappresentanza del comando provinciale della Finanza, di Matteo Savelli, presidente di Porto Livorno 2000, della presidente del Propeller Maria Gloria Giani, del direttore dell’Agenzia delle dogane per Toscana-Umbria-Sardegna, Roberto Chiara.



«Livorno è una città molto cara a Msc Crociere e all’intero gruppo Msc che quasi 50 anni fa ha iniziato proprio qui la sua storia e il suo percorso di crescita internazionale», ha sottolineato Franco Ronzi, aggiungendo che «continuiamo a credere nelle grandi potenzialità di sviluppo e a investire sulla città e sul suo porto, confortati anche dalla collaborazione che abbiamo sempre avuto con le istituzioni cittadine e con le autorità portuali, che desideriamo ringraziare».



«Livorno rappresenta una tappa sempre più strategica per gli itinerari di Msc Crociere, come dimostrano i dati record di movimentazione passeggeri del 2019 e quelli previsti nel 2020», ha spiegato Leonardo Massa. «Grazie alla collaborazione e all’appoggio degli enti locali - ha aggiunto Massa - siamo riusciti a dar vita ad una programmazione crocieristica che prevede una nostra importante e crescente presenza anche per le stagioni future. Livorno è infatti una meta turistica dalle notevoli potenzialità sia perché ricca in proprio di storia e cultura, sia perché circondata da altre splendide destinazioni note in tutto il mondo».«Siamo orgogliosi di accogliere oggi la Msc Musica, per la prima volta nel nostro porto – commenta il presidente di Porto di Livorno 2000, Matteo Savelli – e onorati di registrare un graduale potenziamento delle call di Msc a Livorno, a testimonianza di un legame sempre più stretto tra il nostro terminal e la compagnia». Per il 2020 abbiamo una programmazione di 33 scali di Msc Divina che opererà con scali in home port. Questo per noi e per il territorio è un fattore di grande rilievo considerando l’impatto che tali operazioni possono assumere per la crescita del turismo nella nostra città». —