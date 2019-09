Un nuovo distretto sanitario al Levante: l’idea dei medici di famiglia piace all’Asl

LIVORNO. Dev’esserci la Coop nel destino della sanità livornese: due anni fa Filippo Nogarin lanciò l’ipotesi di creare una Casa della Salute, vale a dire un maxi distretto sanitario, nei locali attigui all’Ipercoop di Porta a Terra. Furono individuati 1500 metri quadrati nel centro commerciale di proprietà di Bnp Paribas gestito da Igd. Ma il progetto - che era stato sostenuto con forza dall’allora direttore dei distretti Carlo Giustarini - fu bocciato, sonoramente respinto dai medici di famiglia, che alle Fonti del Corallo non volevano andarci: «Troppo fuori mano e irraggiungibile per gli anziani», fu la tesi dei dottori.



Ora sul tavolo di Asl e Comune c’è un’ipotesi simile ma non troppo: costruire una Casa della Salute al Parco Levante, accanto alla Coop. Stavolta l’idea è nata direttamente da un gruppo di medici di famiglia trovando il parere positivo sia dell’Asl che del sindaco Luca Salvetti. E a quanto pare potrebbe andare in porto. Gli spazi disponibili si trovano al primo piano del centro commerciale, di proprietà di Unicoop Firenze. Ci si chiederà: che differenze ci sono rispetto alla soluzione Nogaring-Giustarini su Porta a Terra?



Quella sostanziale è ancora da decidere: non è ancora chiaro se sarà una Casa della Salute privata o pubblica, dunque se l’affitto lo pagheranno i medici oppure l’Asl. Le altre differenze sono queste: a Levante i locali sono grandi circa 700 metri quadrati (la metà di quelli che erano previsti a Porta a Terra), molto luminosi (a Fonti del Corallo non ci sarebbero state finestre o quasi), già pronti (di là sarebbero serviti importanti lavori con costi esorbitanti per l’Asl), più vicini al centro città e secondo i medici più facilmente raggiungibili.Come dicevamo è ancora da capire il tipo di Casa della Salute che potrebbe nascere a Levante: in un primo momento sembrava che avrebbe dovuto essere di tipo privata - vale a dire organizzata da un gruppo di medici di famiglia col sostegno della Farmacia Alessandri che ha sede proprio nel centro commerciale -, ma negli ultimi giorni l’ipotesi che possa diventare una Casa della Salute dell’Asl, dunque un vero e proprio nuovo distretto sanitario, ha preso consistenza.Proprio la scorsa settimana il direttore del dipartimento Tecnico e Patrimonio dell’Aslè stata in visita ai locali, che sono stati visionati anche dai coordinatori dei medici di famiglia. «Il parere è favorevolissimo, poi ci vorrà un gruppo di 10-15 colleghi che saranno disponibili ad andare a lavorare lì», spiega il segretario della Fimmg, la federazione medici di medicina generale. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri, anche col sindaco Salvetti. Il percorso insomma sarebbe partito, ma considerando il ritardo di Livorno rispetto al resto della Toscana nell’apertura delle Case della Salute (se ne parla da anni, ma non ce n’è ancora neanche una) l’interrogativo nasce spontaneo: quella di Levante aprirà per davvero o resterà un progetto come le altre?