Ruba i liquori dai supermercati: arrestato dai carabinieri

Livorno: l'ultimo colpo alla Coop di via Toscana, in Coteto. In carcere un 41enne algerino, sospettato anche di altri raid nei negozi

LIVORNO. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Livorno, guidati dal tenente Marco Saccà, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino algerino di 41 anni, che aveva appena rubato 20 bottiglie di alcolici alla Coop di Via Toscana, in Coteto.

L’arresto è il frutto di una mirata attività d’indagine, connessa a una fitta rete di servizi preventivi posti in essere dai militari. A partire dal 16 agosto, infatti, numerosi supermercati della città (per lo più Coop, Conad e Penny, ma anche la Ekom) sono stati colpiti in diverse circostanze, almeno una decina di episodi, da furti di bevande alcoliche, prevalentemente liquori, durante l’orario di chiusura notturna.

I fatti hanno innescato l’immediata reazione degli investigatori, che si sono messi al lavoro per l’identificazione dei colpevoli. Le modalità di attuazione dei raid, sempre analoghe, hanno consentito ai militari dell’Arma di instradare le indagini nella giusta direzione fin dall’inizio. La predisposizione di appositi servizi di prevenzione, investigazione, acquisizione di informazioni, anche con personale in abiti civili, aveva già consentito di individuare il possibile sospettato.

Nel caso specifico della notte fra venerdì 30 e sabato 31 agosto, l’uomo come già avvenuto in altre circostanze si è recato al supermercato “InCoop” di Via Toscana, già preso di mira altre circostanze, a bordo di una bicicletta, ha forzato la porta di ingresso con un cacciavite, si è rapidamente impossessato di 20 bottiglie di liquore per un valore di 250 euro circa, occultandole in due sacchi per rifiuti.

Il personale della società di vigilanza Rangers, già da diversi giorni operante con appositi servizi, in stretta collaborazione con i carabinieri, per gli eventi che avevano interessato i negozi a marchio Coop, è riuscito ad avvisare tempestivamente i militari durante lo svolgimento dei fatti. La pattuglia ha immediatamente fermato il 41enne algerino che, colto in flagranza di reato, è stato accompagnato in carcere.