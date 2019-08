Alluvione, partono i lavori in Collinaia e i Tre Ponti diventano uno

LIVORNO. Dieci giorni. Tra dieci giorni per Livorno saranno due anni esatti da quella maledetta alluvione che tra il 9 e il 10 settembre ha messo in ginocchio la città portandosi via otto vite. Ed è a quasi due anni da quella notte che ieri mattina, in municipio, la quarta e la sesta commissione presieduta da Piero Tomei (Pd) si sono riunite in modo congiunto per fare il punto sullo stato di avanzamenti dei lavori. Lo hanno fatto con i tecnici del genio civile e alla presenza dei comitati, con i riflettori puntati soprattutto su due fiumi: il rio Ardenza e il rio Maggiore. Le novità guardando a stretto raggio sono due: la prossima settimana, giovedì 5, in via Grotta delle Fate partiranno i lavori di Ferrovie che erano attesi a inizio estate e che serviranno per modificare l’ingresso del fosso Forcone nel rio Ardenza; in autunno è partirà lo scoperchiamento del rio Maggiore iniziando dalla zona dello stadio, alle spalle della curva nord.



148 lavori d’urgenza



Sono 148 i lavori fatti in questi due anni in somma urgenza da Collesalvetti a Rosignano, per 28.851.622,12 euro. Lo chiariscono a margine i tecnici del genio civile regionale, mentre il dirigente, presentando il piano post-alluvione, dice che Livorno «senza dimenticare ciò che è accaduto due anni fa, ha ora la grande opportunità» di raggiungere un livello di sicurezza idraulica e del territorio che «nessuno in Toscana ha, neppure Pisa o Firenze». «E siamo riusciti a trovare soluzioni – sostiene – che hanno un impatto limitato sulla vita delle persone». Quali? Per i porgetti cruciali che sono appena partiti o che si concretizzeranno nei prossimi mesi, in generale la logica scelta è stata quella di «portare l’acqua verso il mare, ad esempio adeguando le sezioni dei fiumi»: un percorso che è stato preferito alla costruzione di casse di espansione, «che in molti casi sarebbero costate di più per ottenere gli stessi o minori risultati».Eccezione è da questo punto di vista il rio Ugione, dove si è optato per una cassa di espansione a valle di via Aiaccia. «È in corso la gara, il progetto è coperto finanziariamente e sono partiti gli espropri».Ma eccoci in una delle aree che due anni fa ha sofferto di più, scoprendosi improvvisamente fragilissima: la lunga striscia del rio Ardenza e dei suoi affluenti. In questi due anni, in regime di emergenza, ci si è concentrati soprattutto sul primo tratto del rio, quello che da via Mondolfi porta al mare: è stato ricucito l’argine di destra, è stato tolto il maxi traliccio, è stata adattata la foce nella parte dove è stata spostata la centralina di sollevamento di Asa. Ma ora inizia il grosso.Il 5 settembre partiranno i lavori intorno al fosso Forcone, quello che all’altezza di via Grotta delle Fate fa una pericolosa curva di 90 gradi per immettersi nel rio Ardenza, sopra all’Apparizione, probabile effetto dei lavori di inizio Novecento per i binari. «Fa da tappo in modo innaturale», per dirla alla Pistone. Cosa sarà fatto? «Per primo sarà realizzato uno scatolare in calcestruzzo che verrà spinto sotto alla ferrovia. Poi verrà realizzato lo scatolare sotto a via Grotta delle Fate, che potrà quindi essere riaperta al traffico. Il tunnel di cantiere a quel punto permetterà di lavorare al terzo scatolare». Tutto questo – come mostrano gli elaborato grafici in alto – servirà a migliorare l’ingresso del fosso nel rio Ardenza, alleggerendo la parte a monte di via Mondolfi. Intanto, per non interrompere i collegamenti con Collinaia, si sta costruendo la bretella provvisoria in via della Fontanella. Per la deviazione del Forcone sono previsti 18 mesi di lavori, la spesa complessiva è di circa 8,5 milioni (2,6 delle Ferrovie il resto dai fondi post- alluvione gestiti dalla Regione).La messa in sicurezza del rio Ardenza procederà verso monte. Poi ci saranno due ponti da abbattere e ricostruire. Il primo a cambiare volto sarà un tratto simbolo per Livorno: i Tre Ponti, che in realtà sono cinque, spariranno. Al loro posto, alla foce di Ardenza, come mostrano le immagini in alto, sarà realizzato un ponte ad arcata unica per ridurre il pericolo di esondazioni intorno: sarà in acciaio rivestito, ispezionabile, in grado di ospitare i sottoservizi, sarà carrabile al centro e ciclopedonale ai lati, costo preventivato circa 6,4 milioni. A che punto siamo? «In fase di affidamento della progettazione esecutiva, con l’obiettivo di avere il progetto esecutivo a marzo 2020», spiegano i tecnici del genio civile. L’altro importante ponte da ricostruire sarà poi quello di via Mondolfi.

Leggi anche Aluvione, il comitato: «Fate chiarezza sulle casse di espansione»



Stadio, cambia tutto



Intanto a tornare a far discutere di più è il progetto che prevede lo stombamento del rio Maggiore, quello che corre nascosto da via Cattaneo all’Accademia e che quella maledetta notte è uscito con forza dall’argine e si è portato via una famiglia intera in via Rodocanacchi. L’ingegnere Tiziano Staiano (progettista esterno incaricato dal genio civile) racconta che dalla sezione di 12 metri sotto all’asfalto del viale Italia si arriva a una sezione di poco più di 5 metri in zona stadio, parla degli «interventi fatti negli anni che hanno portato a una situazione di azzardo esplosivo» e spiega che «la zona stadio è la più critica e che per questo abbiamo deciso di partire con lo stombamento da lì», dove oggi «non riescono a passare più di 40-50 metri cubi d’acqua al secondo». Il rio Maggiore dovrà scorrere a cielo aperto costeggiando il Campo Scuola e riemergendo anche dietro alla curva nord. Si partirà proprio dalle spalle dello stadio, dal ribattezzato stralcio 4 e «si procederà a stralci in modo che di volta in volta non aumentino i rischi in altri lotti»: il progetto esecutivo di questa parte «è già andato a gara ed è prossima l’aggiudicazione dei lavori, il via è previsto per l’autunno». Costo dello stralcio 4: 5,1 milioni, durata 16 mesi.

L’elaborato grafico qui sotto mostra una delle fasi dei lavori che partiranno la prossima settimana nella zona di via Grotta delle Fate: attraverso dei grandi “scatolari” sarà possibile deviare il corso del Forcone.