Numeri choc sulle strade da Livorno a Cecina: un’auto su sei è senza assicurazione - La tabella

LIVORNO. Dopo aver letto i dati riportati nella tabella a destra, probabilmente, la scelta immediata sarebbe quella di rimanere chiusi in casa. E cioé non prendere più l’automobile, non toccare più lo scooter e neppure uscire per un passeggiata lungo i marciapiedi. Perché questi numeri, autorevoli perché riportati dal ministero dei trasporti (e aggiornati al 2018), delineano una situazione di assoluta mancanza di sicurezza sulle strade della nostra provincia. A Livorno, per esempio, un automobilista su sei non ha assicurazione. Addirittura per le moto siamo a uno su tre. In questo caso, però, l’alta incidenza può essere mitigata dal fatto che molti proprietari di due ruote attivano la copertura solo nei periodi estivi.



Ma l’emergenza rimane. Evidente. E continua a salire anno dopo anno. Da qui la necessità di maggiori controlli per contrastare un fenomeno che ci vede in potenziale pericolo rispetto a eventuali danni fisici e materiale che non ci sarebbero risarciti. Dall’ultima rilevazione ministeriale, nei comuni di nostra competenza la percentuale di vetture che non sono assicurate si aggira sul 16% con la punta più alta a Castagneto Carducci (16,9%) e quella più bassa a Cecina (15,4%).



Mentre sul capitolo “privo di revisione” le percentuali sono leggermente inferiori. Vale a dire che, grossomodo, l’automobilista che non fa la revisione è quasi lo stesso che circola senza assicurazione. Se si parla in numeri e non in percentuali, a Livorno su un parco auto pari a 97.474 mezzi circolanti, 15.624 sono senza assicurazione e 14.818 sono senza revisione. A Cecina su 20.553 vetture, risultano prive di copertura assicurativa 3.175 e quasi lo stesso numero, 3.185, risultano senza revisione. A Rosignano, invece, su 22.823, 3.568 sono senza assicurazione e 3.374 senza revisione.

Per i motorini e scooter le cifre della colonna “No assicurazione” sono molto più alte con percentuali pari al 50%. Con punte del 59,1% a Bibbona e 55,4% a Castagneto Carducci. A Cecina siamo al 52,5% e a Livorno al 34,3%.Per le revisioni, si oscilla tra il 32,6% di Livorno al 51% di Bibbona. Un quadro che anche il presidente dell’Automobile club di Livorno,, definisce preoccupante. «Come Aci - spiega - abbiamo fatto numerose campagne ma siamo di fronte a una crisi sistemica che vede le spese legate ai mezzi in una posizione secondaria e quindi poi, a un certo punto, si assiste alla cancellazione di questi importi perché evidentemente i proprietari non riescono a far fronte a queste spese». «Ci vogliono più controlli - va avanti il presidente - ed è chiaro che su questo fronte andrebbero fatti investimenti e avere più personale per i controlli a disposizione».Il presidente pensa soprattutto a verifiche telematiche: «Ci sono telecamere intelligenti - va avanti Pardini - che possono fare questo tipo di lavoro, rispetto al mezzo, al proprietario e alla copertura». E comunque, come spiega ancora il presidente, «abbiamo altre criticità legate alle assicurazioni di paesi esteri che non coprono i danni e alle polizze truffa, soprattutto quelle on line».Sui dati delle due ruote, Pardini conclude che gli alti numeri «sono legate a sospensioni invernali o polizze fatte solo per l’estate».«I dati sono in linea con quelli della Toscana - spiega il sindacoche ha anche la delega della polizia municipale - sono alti e preoccupanti. Su questi incide la difficile situazione economica». E conclude: « Ci impegneremo con la polizia municipale per intensificare i controlli che sono comunque già cospicui».