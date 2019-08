Allarme furti in ospedale, una coppia di anziani: «Ci hanno derubati in due reparti diversi»

LIVORNO. La disavventura occorsa fra gli scaffali di Obi, fu solo l’inizio di una giornata da dimenticare per Carlo Pucciarelli, 89enne giornalista in pensione ed ex direttore di punta del nostro gruppo e sua moglie, l’85enne Mara Morelli.

Il 15 luglio scorso, alle 11 del mattino, dopo essere stati investiti da un carrello pieno di merce, fu necessario per entrambi il trasporto all’ospedale. Tre costole rotte per la donna, frattura del polso e trauma cranico per lui con crisi respiratoria. Trasportati su due ambulanze diverse, non avrebbero immaginato di essere da li a poco anche derubati all’interno della struttura sanitaria.

Un vero incubo. Mara, che solo dopo alcuni giorni potè fare ritorno nella casa di Antignano, fu portata rapidamente in radiologia, mentre Carlo condotto a medicina perché c’erano da verificare anche le condizioni generali, lui che è pure cardiopatico. Il medesimo reparto in cui, tra l’altro, già ai primi del novembre scorso fu sottratta la tesserina bancomat a Ennio Succi, il noto allenatore di calcio recentemente scomparso e dalla quale fu prelevata tutta la pensione appena riscossa. Mara ripensa all’Odissea.



«Terribile, una cosa spiacevole, deplorevole che è accaduta a noi, ma che so essere accaduta altre volte. E’ brutto sapere che c’è chi approfitta delle fragilità di certi momenti, del dolore, della distrazione, per consumare atti così vili. Faccio un appello ai vertici dell’Ospedale perché si controlli di più e meglio, faccio un appello alle forze dell’ordine perché ci sia ancora più tolleranza zero».Mara si commuove, ma è paura in realtà.La signora, fruga nei ricordi ancora freschi e racconta. «Urlavo dal dolore, non sapevo dove fosse intanto mio marito. Scesa dall’ambulanza, la volontaria mise la mia borsa accanto a me, con all’interno le chiavi di casa, gli occhiali da vista, da sole, dei contanti ed anche la carta di credito. Poi, mi portarono abbastanza celermente a fare la lastra e quando arrivò mia figlia, nel frattempo tornata dalla Sardegna, mi chiese dove avessi messo la borsa. Ed è lì che mi sono accorta di non averla più. Perché era stata depositata sotto al letto da un’infermiera, ma per portarmi in radiologia, usarono uno di quelli con le ruote. La borsa a quel punto non era più con me». Ecco la forbice di tempo che si è creata, in cui qualcuno deve averla adocchiata incustodita, portando via quel che gli interessava. Soldi e le due paia di occhiali. Un paio d’ore trascorse in tutto, al termine delle quali, la infermiera dopo aver fatto delle ricerche, l’ha ritrovata e riportata alla legittima proprietaria. Intanto a medicina, qualche altro ladro si stava per mettere in azione o aveva già consumato il reato ai danni del marito. Che aveva dietro il borsello con 300 euro in contanti. Volatilizzati. «Gli stessi operatori, mi hanno detto che è un gran via vai – riprende la signora Mara - e non stento a crederci. In due punti diversi, quasi contemporaneamente, vittime di avvoltoi. Carlo non se n’è reso conto, era stordito per il colpo alla testa. Si sono approfittati del suo torpore per aprire tutto con calma, prelevare le banconote e richiudere con il massimo ordine. Anche le monete hanno preso… e con rassegnazione, quando ha saputo cos’era accaduto ha sinteticamente detto che siamo nelle mani dell’ultimo padrone». Chiamato in causa l’ospedale, è allora Luca Carneglia, direttore dell’ospedale di Livorno, a chiarire certi aspetti, anche per non voler lanciare una emergenza furti, ma volendo precisare che il controllo della struttura sanitaria c’è, così come l’impegno della Questura. «L'ospedale di Livorno usufruisce di un servizio di vigilanza interno che è organizzato attraverso postazioni fisse e turni di ronda ad orari e percorsi prestabiliti che non si rendono ovviamente noti per non diminuirne l'efficacia. Esiste un controllo sugli automezzi in entrata e in uscita, organizzato a seconda della tipologia del mezzo sia a fini di sicurezza del traffico sia a garanzia della tutela del patrimonio. Esiste un sistema di telecamere ampliato e diffuso nelle aree comuni ovvero laddove la sorveglianza di base non è assicurata dalla stessa presenza del personale». Che ci sia qualcuno che s’introduce, ma che in genere non sfugge alla legge, lo si capisce nella sua conclusione. «Nello scorso mese è stata eseguita da parte del personale interno all'Usl nordovest incaricato della sicurezza un controllo notturno straordinario con la collaborazione determinante della Questura di Livorno, intervenuta con uomini e mezzi che ha permesso di accertare identificare ed espellere soggetti in atteggiamenti sospetti». —