Va in pensione l’ultimo chirurgo pediatrico dell’ospedale: ha operato oltre 5000 bambini

Il fatto



Giulio Corsi



L’ultimo chirurgo pediatrico dell’ospedale di Livorno va in pensione.ha compiuto 67 anni a inizio agosto. A fine mese, per raggiunti limiti di età, poserà per sempre il bisturi in un cassetto: «Gli ultimi due interventi della mia vita li ho fatti l’11 luglio, un bambino con una cisti dell'epididimo e uno con un'ernia - racconta -. Dopo 43 anni e 5 mesi di servizio è giusto così: largo ai giovani che sono perfettamente inseriti nel mondo che cambia».Dal 1978, quando mise per la prima volta piede agli Spedali Riuniti, fino ad oggi, compresa una parentesi di cinque anni in Sardegna, a Iglesias, Corsi ha operato, nei panni di primo o di secondo operatore, oltre 5000 bambini.Col suo addio all’ospedale si sancisce definitivamente la fine di un’epoca, nata nel 1956 col professor, che in viale Alfieri fondò il primo reparto di Chirurgia Pediatrica d’Italia, arrivato a vantare negli anni Ottanta e Novanta 9 medici, 35 posti letto e 6 incubatrici.«Gestivamo direttamente le incubatrici e tutta la chirurgia pediatrica, l'oncologia, la patologia malformativa - ricorda Corsi -, tenevamo in mano corpicini di 850 grammi con atresia dell'esofago e li seguivamo noi in incubatrice perché non c'era la rianimazione pediatrica. Era molto dura. Ricordo che prendevo i neonati e li portavo io in Radiologia per gli esami necessari».«Poi il mondo è cambiato - continua Corsi -, la chirurgia pediatrica è passata da una chirurgia eroica, come Enrico Toti che lancia la stampella, a una chirurgia pediatrica multidisciplinare, multiprofessionale, con una chirurgia neonatale, una rianimazione neonatale, una terapia intensiva neonatale, un'oncologia e una radiologia neonatali».Era stato proprio il professor Righini a spingere Corsi verso la Chirurgia Pediatrica. «Righini fu un pioniere di questa disciplina, conosciuto in tutto il mondo per le sue tecniche sulle ipospadie - ricorda Corsi -. Io mi ero laureato a Firenze, ma non ero così sicuro di saper fare il dottore, il mio sogno era la Medicina del Lavoro. Dopo l’università capitai in Chirurgia Pediatrica a Livorno e mi resi conto che sì, sapevo fare anche il dottore e volevo farlo. Era il 1978. In ospedale c'era una gerarchia rigida, il primario Righini mai mi aveva rivolto la parola e invece un giorno il suo succesoremi portò a un congresso a Treviso con Paolo Granelli e lo stesso Righini che intanto era andato in pensione. Seppi che il professore si era informato su di me e quel giorno mi prese a braccetto e mi volle presentare ai grandi della chirurgia pediatrica italiana chiedendomi se mi interessasse fare la specialistica. Dissi di sì e dopo mezz’ora ero iscritto all'Università di Cagliari, dove diventai allievo del professor. Dopo la specializzazione vinsi il concorso e Pinna mi chiese di seguirlo all’ospedale di Iglesias dove aveva aperto, al posto di un preventorio antitubercolare infantile, un reparto di Chirurgia Pediatrica. Pinna era un grande cattedratico e un grande chirurgo, uno che aveva portato in tribunale il professore bolognese, considerato il padre della Chirurgia Pediatrica italiana. Ebbene, in sua assenza mi nominò responsabile del reparto e così ebbi modo di fare diagnosi importanti al professor, cattedratico di Pediatria a Cagliari, e di diventarne il riferimento. In quegli anni vivevo a Cagliari, lavoravo a Iglesias, mentre mia moglieinsegnava matematica a Portoferraio e nel frattempo era nata, la nostra prima figlia che oggi fa la psichiatra. Nel 1987 Ciardini mi chiese di tornare a Livorno e accettai».In questi 43 anni, sul tavolo operatorio di Corsi e delle equipe con cui ha lavorato, sono passate le storie di oltre 5000 famiglie. «Ricordo una bambina di 11 anni, a Iglesias. Mi chiamarono per un sospetto globo vescicale. Palpai la pancia e capii subito che c’era una patologia tumorale surrenale. L’intervento durò 13 ore. All’epoca per fare la terapia antiblastica, tutti i giorni al microscopio facevo la conta dei globuli bianchi in camera di Thoma aggiustando le dosi. Sette anni dopo, tornai in Sardegna, in ospedale e chiesi notizie di quella bimba: era ancora viva, stava bene, le terapie successive l’avevano fatta guarire. Fu una gioia immensa».Il ricordo più recente invece è datato appena qualche giorno fa: «Ero ai Pancaldi, mi ferma una mamma: “Dottore - mi dice felice - diventerò nonna, lei lo aveva sempre detto”. Avevamo operato sua figlia per una grossa patologia tumorale e c’era il timore che non potesse restare incinta. Io invece avevo sempre sostenuto che avrebbe potuto avere dei figli. Avevo ragione e ne sono felice».Se Corsi è rimasto l’ultimo esponente della scuola livornese di Chirurgia Pediatrica, l’epoca in cui era cresciuto e che aveva visto l’ospedale di viale Alfieri ergersi a modello italiano di fatto era finita già una ventina di anni fa: la chiusura del reparto fondato da Righini e poi portato avanti per vent’anni dae per un breve scorcio daè datata infatti 2003. «A inizio millenio - ricorda Corsi - la Regione fece di Firenze e del Meyer il punto di riferimento della chirurgia pediatrica di tutta la Toscana. A Livorno allora eravamo rimasti tre medici: io, Granelli e. Per alcuni anni abbiamo continuato a lavorare come sezione di Chirurgia Pediatrica sotto l’ala della Chirurgia Generale di, ma senza più eseguire l’attività di chirurgia neonatale che era stata spostata tutta su Firenze. Poi dal 2010 in ospedale sono rimasto soltanto io e allora proprio Viti ebbe l’idea di stringere un’importante convenzione col Meyer, che va avanti tutt’ora». Grazie alla convenzione i bambini sopra i 3 anni in attesa di un intervento minore vengono operati a Livorno in day surgery da un’equipe formata da un medico del Meyer e dallo stesso Corsi, mentre quelli sotto i 3 anni già venivano trasferiti a Firenze.L’attività di chirurgia pediatrica all’ospedale di Livorno tuttavia è rimasta intensa, seppur limitata ai casi più semplici: ernie, circoncisioni, testicoli ritenuti.Ogni anno dall’ambulatorio curato dal medico livornese passano oltre mille bambini. «Arriviamo anche a 1200 - sottolinea Corsi -. Nel 2010, quando diventai responsabile della convenzione, feci una battaglia perché potessero rientrare nella possibilità di essere operati qui dall’equipe mista con i chirurgi del Meyer anche bambini non livornesi. Sono contento di avercela fatta».Con l’uscita dell’ultimo chirurgo pediatrico cosa succederà all’ospedale di Livorno?La convenzione col Meyer scadrà a fine anno e dovrebbe essere rinnovata. «Tra l’altro la Regione Toscana ha stabilito che Livorno è il punto di riferimento per la chirurgia pediatrica non specialistica. La scelta più logica sarebbe l’utilizzo di un chirurgo generale che si occupi anche dei piccoli pazienti non complicati, per portare avanti l’ambulatorio e gli interventi con i chirurghi del Meyer, vediamo che cosa deciderà la direzione generale», dice Corsi.