Telefonini al volante, c'è chi le multe le fa

A Livorno in un anno si sono verificati 1.543 incidenti stradali secondo i rilievi della polizia municipale. Più di 4 al giorno. Ancora tanti, troppi. Molti di questi sono la conseguenza di comportamenti scorretti e pericolosi da parte dei conducenti di veicoli: velocità eccessiva, inversioni di marcia con invasione della corsia opposta e uso del telefonino mentre si è alla guida. Un fenomeno, quest'ultimo, in costante aumento a Livorno così come in tutta Italia.

Solo che qui, almeno finora, non sono mai stati disposti dei controlli specifici. E nemmeno sono previsti da parte dell’amministrazione comunale. Altrove, invece, si stanno dando molto da fare per arginare questa pericolosa abitudine al volante.Per esempio a Como, come riporta il quotidianodel 20 luglio scorso, in tre ore e mezza gli agenti in borghese della polizia locale hanno fatto 17 sanzioni da 165 euro l’una (via anche 5 punti della patente). Agenti della polizia locale di Novara in abiti borghesi, in sella a moto “anonime”, in una settimana hanno invece sanzionato 58 conducenti per uso del cellulare durante la guida: a darne notizia èil 4 giugno 2019.In una giornata di lavoro in borghese, gli agenti della polizia locale di Bergamo hanno pizzicato 18 automobilisti intenti a telefonare o a messaggiare con il proprio cellulare mentre guidavano: la notizia arriva dall'nell'edizione del 10 marzo 2019. Ma c'è chi si è mosso ancora prima: come scrivevail 19 maggio 2018, in pochi giorni sono scattate nel capoluogo siciliano 34 multe per l'uso del telefonino alla guida grazie ai servizi degli agenti in borghese. Avviciniamoci un po’ e torniamo in Toscana: ad Arezzo, segnalavail 29 maggio 2019, i "Falchi" - cioè vigili in borghese e in moto nel traffico - in una giornata hanno fatto ben 50 multe per i telefonini.E a Livorno? I dati che sono stati resi noti daldicono che nello scorso mese di luglio sono state fatte 5 multe per guida con il cellulare e che in un anno le sanzioni elevate per questo genere di infrazione sono state appena 109. Come mai così poche? Perché a Livorno, a differenza di tante altre città, «non è facile riuscire a beccare gli automobilisti col cellulare in mano», ha dichiarato l’assessora comunale alla mobilità Giovanna Cepparello in una intervista al Tirreno. Per poi spiegare che i controlli ci sono e ci saranno, «ma appena i conducenti vedono il posto di blocco magari lo buttano sul sedile e gli agenti non riescono a notarli».Scaltri e rapidi gli automobilisti livornesi... Ma allora, perché non provare a fare come fanno gli altri no, impiegando delle pattuglie in borghese? Non tanto per il gusto di sanzionare, quanto invece per contribuire a ridurre una delle principali cause di sinistri stradali. È solo un umile suggerimento. —