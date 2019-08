Lasciato dalla compagna vuole farla finita: salvato in extremis da una poliziotta

LIVORNO. Prima di perdere i sensi ha abbracciato con forza la foto incorniciata dell’ex fidanzata, dalla quale si era lasciato tre mesi fa. Era quasi morto. Svenuto sotto al tavolo della cucina dopo un mix di farmaci che si sarebbe rivelato letale. Al termine un periodo nero che non ha ancora superato e durante il quale, oltre a mandare in fumo l’amore di sempre, ha dovuto chiudere l’azienda per mancanza di clienti. È sabato sera. Il 10 agosto. Sono da poco passate le 22 quando in un appartamento nella zona della stazione un quarantenne cerca di togliersi la vita. Prendendo i medicinali per addormentarsi per sempre.



«Vieni a prendere il cane, lo lascio a te». L’ultima e decisiva telefonata è verso un parente, che allarmato chiama il 118. Con i medici e gli infermieri della sala operativa dell’ospedale che avvertono la polizia di Stato. Gli agenti intervengono immediatamente. Bussano. Non risponde nessuno. Evacuano il palazzo, con 30 famiglie che scendono in strada senza capire bene che cosa stia succedendo. Si teme il peggio. C’è apprensione. Tutti hanno paura che possa accadere come in via Nino Bixio, con la tragedia sfiorata di un uomo che ha provato a togliersi la vita rischiando di far esplodere lo stabile con una bombola del gas. Per suicidarsi.



Senza sirene – ma velocissimo – da via Campania arrivano i vigili del fuoco. Con una scala un pompiere e una poliziotta di Livorno – la sovrintendente capo, a capo della pattuglia del 113 – salgono fino al quarto piano. Sono altissimi quando sollevano la serranda e forzano la finestra. Sono dentro. Il cane è sdraiato sul letto. Sta piangendo. Il suo padrone è in cucina. Svenuto. Ha perso i sensi. È ferito alla fronte perché mentre abbracciava la cornice con la foto dell’ex fidanzata, con la quale stava insieme da vent’anni, perdendo i sensi ci è caduto sopra. Ha già perso parecchio sangue. «Se fossimo arrivati un minuto dopo – racconta Norfini – forse lui sarebbe morto. Abbiamo aperto la porta per far entrare il medico e i soccorritori della Svs. Gli hanno fatto due accessi venosi. Dovevamo subito portarlo in ospedale perché serviva una lavanda gastrica. Non c’era tempo da perdere». Ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Fortuna che in servizio come autista del mezzo di soccorso c’è un altro poliziotto, ma in veste di volontario:, 35 anni di esperienza all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, guidato dal commissario capo. Il quarantenne, infatti, appena riprende i sensi si strappa gli accessi venosi e minaccia poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori. È una furia. Distrugge mezzo appartamento. Ma gli agenti, insieme al medico, riescono a calmarlo. Lo portano giù per le scale legato a una barella spinale. Ma riesce ugualmente a liberarsi. Fin quando non sale sull’ambulanza.Ma anche qui – di fronte alla trentina di persone evacuato dal palazzo – danneggia il mezzo ed esce. Poi – Norfini, Calvetti e colleghi – riescono nuovamente a fermarlo, consentendo ai volontari di portarlo al pronto soccorso, nella shock room, dove verrà sedato.I poliziotti hanno nuovamente salvato una vita. «Era una persona che aveva bisogno di aiuto – conclude Cappelli – e che non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ha affrontato un periodo difficile, perdendo in pochi mesi il lavoro e la fidanzata. Ed è crollato». Ora l’uomo verrà seguito da uno psichiatra, che cercherà di fargli capire che la vita può andare avanti. Grazie ai poliziotti, ai vigili del fuoco e al medico, ai volontari e agli operatori del 118.