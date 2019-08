Resta chiusa la pizzeria Tomei: «Gravi carenze igieniche»

LIVORNO. Resta ancora chiusa la storica pizzeria Tomei di piazza Bartolommei, ad Antignano, nonostante la speranza iniziale del titolare Salvatore Gagliardo Gurrieri, che per mercoledì 7 agosto – come aveva scritto nel cartello appeso alla saracinesca – ipotizzava di poter tornare dietro al bancone per servire i suoi numerosi clienti.. Secondo quanto raccontato dallo stesso imprenditore gli ispettori dell’Asl, nel pomeriggio del primo agosto, si erano presentati nel noto locale livornese disponendone la chiusura per «gravi carenze igienico-sanitarie», hanno poi spiegato dall’azienda sanitaria, dato che «alcuni clienti lunedì 29 luglio si erano presentati al pronto soccorso e, dopo aver mangiato una focaccia al roast beef venerdì 26 luglio, gli è stata diagnosticata la salmonella», è la ricostruzione di Gagliardo Gurrieri.



Il titolare della pizzeria, sia in una prima intervista al Tirreno sia parlando con gli ispettori del dipartimento di prevenzione e igiene pubblica, aveva obiettato come non vi «fosse alcuna prova scientifica in grado di correlare la pietanza ai casi di salmonella». In ogni caso, fino a quando non si allineerà ai rilievi mossi dall’ente, la sua pizzeria non potrà riaprire. Non è chiaro quando questo potrà accadere, nonostante Gagliardo Gurrieri voglia farlo più presto, «magari già in settimana». Servirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per verificare che tutto vada bene e, quindi, per consentire la nuova operatività del locale, che al momento resta chiuso, con il titolare e i suoi dipendenti che stanno lavorando senza sosta nelle cucine.



L’imprenditore e i lavoratori, nei giorni scorsi, si sono sottoposti anche alle analisi delle feci richiesti dall’Azienda sanitaria locale, recandosi per ben due volte in ospedale: venerdì e lunedì scorso. Gli esami – assicura Gagliardi Gurrieri – avrebbero comunque già dato esito negativo. Per questo, ora, lui si dice ancora più ottimista sul fatto che si possa chiarire tutto. «In questi giorni, complice anche il caldo – prosegue il ristoratore – mi sono anche sentito un male, quindi ne ho approfittato per tirare un po’ il fiato. Non è facile, in piena estate, lavorare al caldo e con il forno acceso. Confido di riaprire il prima possibile. A breve parlerò con l’Asl per capire un po’ la tempistica, ma noi siamo pronti».In molti, dopo l’improvvisa chiusura della pizzeria, si erano chiesti il motivo della saracinesca abbassata e di quel cartello con su scritto «Si apre mercoledì». Ma a chiunque si sia affacciato sul retro per chiedere informazioni, Gagliardo Gurrieri, non ne ha mai nascosto i motivi.