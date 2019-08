Feste e sagre a Livorno (e non solo): la guida fino a Ferragosto

1. Via delle corallaie

Svs in sagra, la carica dei volontari che accendono la festa fino al 15 agosto

Ai fornelli, a servire ai tavoli, dietro le quinte. La carica dei volontari della Svs che accende il ventennale della sagra della Pubblica Assistenza fino a Ferragosto è pronta. Pronta a garantire un ballo sotto le stelle di qualità. Per celebrare i venti anni della festa, per destinare l’intero ricavato delle serate al sostegno e al potenziamento delle attività per la comunità della Svs. La presidente Marida Bolognesi e tutti i volontari sono in prima fila. La sagra nella sede di via delle Corallaie (zona Picchianti) oltre ai sapori tipici e alle serate dai menù speciali, offre super ospiti. Lunedì si balla dalle 22 con Riccardo Cioni dj; martedì 13 agosto per i giovanissimi alla consolle c’è Manolo; il 14 agosto dalle 21 musica con Max Paradise e a Ferragosto si balla con Nuova Formula.

Fino al 25 di agosto si svolgerà la sagra del Pesce dei pescatori. Per oltre due settimane lungo gli Scali Cialdini, sarà possibile provare le specialità di pesce proposte dagli organizzatori della sagra. Tra queste ci saranno ad esempio vari primi, zuppa, frittura e baccalà. Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere dalle 19.30.

3. Scali delle Ancore

Birre artigianali in festival

Da oggi 12 al 15 agosto la 4° edizione del festival che animerà il quartiere Venezia, con base al Bad Elf Pub sugli scali delle Ancore, e un fiume di birre artigianali da tutta Italia, tra sapori, incontri, ospiti, il “Birra boat” e la cucina popolare internazionale. Eccoci alla quarta edizione dell’Hop summer fest. Saranno 8 i birrifici presenti con i loro stand nello spazio del Bad Elf Pub, pronti a guidarvi nell'assaporare le birre artigianali più particolari: Fermento Libero, Birrificio L’Olmaia, Orzo Bruno, Birrificio Indipendente Elav, Toptà, Birrificio Sagrin, Birrificio artigianale Mosto Dolce, Birrificio artigianale trentino FON. La cucina del Bad Elf preparerà cibo da asporto da mangiare nei tavoli esterni del Bad e sui muretti degli scali, spaziando dagli hamburger, al cacciucco alla birra, alle specialità britanniche, Tex-Mex, offerta vegetariana e vegana. Ci sarà il Birra Boat, organizzato in sinergia da Bad Elf Pub, Coop. Itinera e Livorno Sailing: ogni sera alle 21.30 giro in battello con degustazione, per viaggiare lungo i canali di Livorno. Info: 3518456007.

4. Collesalvetti

Sapori tipici all’estate di Colognole

Terminata la sagra del cinghiale, l’estate colognolese tornerà ad animarsi con la Festa de l’Unità. Che vuo, dire sapori e animazione. La kermesse animerà la piccola frazione collinare colligiana da domani a Ferragosto. La festa di terrà all’area polivalente “Carlo Lenzi“ quest’anno andranno in scena due eventi speciali: il 13 agosto sarà una giornata dedicata a Balli Caraibici e Kizomba con l’Accademia Doos Tres. Il giorno dopo, 14 agosto sarà la volta del Disco Revival 80/90 Commercial con Steve Martin DJ. Il ristorante apre ogni sera alle 19.

5. Guasticce

Sangria party sul lago per la vigilia di Ferragosto

Super vigilia di Ferragosto presso il “Lago Oasi Spondone” situato a Guasticce (Tenuta Bellavista Insuese). Dalle 19 in poi è sangria party, musica con dj Marco Reset. Organizza l’ Asd Il Lago: è gradita la prenotazione al numero 333 9649790. E anche per Ferragosto possibilità di pranzare e cenare: prenotare allo stesso numero.

6. Vada

Festa del ranocchio al campo sportivo

Fino al 15 agosto l’Asd Vada organizza al campo sportivo la festa del ranocchio.

7. Tirrenia

Spiaggiata di Ferragosto musica e spaghettata

Al Bagno degli Americani a Tirrenia si parte mercoledì 14 alle 22 con il concerto dei The Shocks!, “Road to Woodstock”, che proporranno al pubblico del Bam il loro repertorio pop e rock ispirato dai più grandi del genere. A mezzanotte la spaghettata a cura del ristorante Omega 3 (prenotare al 3386125427) o direttamente in loco. Gran finale con dj Giordz, con il “Party on the beach”, sulla spiaggia del Bam, per festeggiare al meglio il Ferragosto.