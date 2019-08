Truffano tre anziani rubando quasi 20mila euro

Livorno: si sono finti un medico e un poliziotto ingannando tre persone in via Piemonte, in Coteto. Sono ricercati dalla polizia

LIVORNO. Hanno rubato quasi 20mila euro in oro. Nel pomeriggio di venerdì 2 luglio, in via Piemonte, un falso conoscente e un finto poliziotto hanno truffato tre anziani (tutti residenti sullo stesso pianerottolo) rubando loro 11mila euro in oro e 200 euro in banconote al primo e settemila euro dalla cassaforte all'altra coppia. Il finto poliziotto - spiegano dalla polizia - avrebbe circa 40 anni, è alto un metro e 70, è esile, castano e indossava una maglia scura e con un cappellino con testa. Mentre il sedicente medico, di 30 anni, era alto 1.80, robusto, con un abito chiaro e gli occhiali da vista. Parlavano italiano senza inflessioni dialettali.