I giovani medici e la fiducia nel futuro

LIVORNO. Sono arrivati giovani medici neolaureati per rinforzare il pronto soccorso dell’ospedale che in estate rischia di esplodere. Ne sono entrati in servizio due dal primo agosto. Non è la soluzione ai problemi strutturali dell’emergenza e urgenza sanitaria, da sempre in Italia sottovalutati, ma è un segnale. In alcune regioni si è scelto di richiamare in attività medici pensionati. A Livorno, e in Toscana, invece si punta sui giovani.

Gli stessi dirigenti ospedalieri la definiscono una soluzione tampone. È vero, la soluzione del problema passa da una diversa programmazione degli specialisti, a partire dall’accesso alle scuole di specializzazione post laurea, coordinato con il numero dei medici necessario a coprire le esigenze del territorio, con un investimento sulle borse di studio.

Secondo le previsioni, la carenza di medici specialisti nei prossimi anni sarà un grave problema in tutta Italia. E graverà soprattutto nei settori ospedalieri più stressati, come i reparti d’emergenza. Però, come ha detto il primario livornese Bertini al Tirreno, puntare sui giovani è migliore perché forma nuove leve e dà respiro all’organico sotto stress. E, aggiungiamo: è anche un segnale di fiducia nel futuro e verso le giovani generazioni, che non guasta. —