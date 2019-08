Ha guidato i vigili del fuoco da dietro le quinte: dopo oltre 40 anni Maria Grazia Moretti  va in pensione

LIVORNO. Per 41 anni è stata il faro acceso dietro le quinte dei vigili del fuoco. Non solo a Livorno. Anche nelle delicatissime missioni fuori dal comando di via Campania: al Giglio durante il naufragio della Costa Concordia, all’Aquila durante il terremoto e dopo il sisma dell’Emilia. «In pensione? Mi ci hanno mandato a forza, non ci volevo andare – dice con un sorriso – e se qualcuno mi avesse chiesto di continuare, gli avrei subito risposto dove fosse il foglio da firmare». Maria Grazia Moretti, 65 anni, dal 1978 è stata la responsabile dell’ufficio del personale dei pompieri labronici. Prima nella vecchia sede di via dei Pescatori e dal 1987 in quella nuova, vicino alla Variante. Una donna che tutti ricordano con grande affetto e che nel suo importante ruolo gestionale e organizzativo è stata inviata per cinque volte in Abruzzo, durante il sisma dell’Aquila, una al Giglio dopo il naufragio della Costa Concordia e l’ultima – sempre per aiutare chi era in difficoltà – in Emilia per assistere i pompieri livornese impegnati ad assistere i terremotati.







«Ci sarei potuta andare anche prima, ma sono affezionata a questo lavoro. Mi sentivo utile. Due mesi fa il ragioniere mi ha chiamato dicendomi che una legge mi obbligava ad andare via per sopraggiunti limiti di età. Quindi a malincuore ho dovuto lasciare, ma sarei rimasta almeno fino a 67 anni. Ora ne ho 65».





Per quanti anni ha lavorato nei vigili del fuoco?



«Quarantuno e sempre a Livorno. Con la stessa qualifica: responsabile dell’ufficio del personale. Mi hanno assunto nel 1978 quando la sede era in via dei Pescatori. Mentre dall’87 ho lavorato in via Campania, nella nuova caserma».



Quali sono i momenti che ricorda con più nostalgia?



«Tanti. A dir la verità, diverse persone, in questi giorni mi hanno scritto ricordando dei momenti della mia carriera che io avevo dimenticato. Le missioni fuori da Livorno, come all’Aquila durante il sisma, rimangono scolpite nella mia mente. Lavoravamo dalle sei di mattina all’una. Pur non scavando sotto le macerie, dovevo essere di supporto ai pompieri. Verificando il carburante dei mezzi e pagando gli straordinari ad esempio. Facevo di tutto. Se si rompeva una ruota avevo il compito di farla sostituire».



I suoi figli sono pompieri.



«Stefano ed Eleonora. Lui ha 45 anni, lei 34. L’altra sera discutevano di tecniche antincendio. Lui ha un’esperienza ventennale, lei è più fresca e forse conosce tecniche più innovative. Le loro discussioni mi fanno pesare un po’ meno la pensione... io comunque da profana non mi intromettevo e stavo zitta».



Ora che è ufficialmente in pensione come si sente?



«Spaesata, ieri giovedì 1 agosto che era il primo giorno in pensione non sapevo cosa fare. Camminavo per la casa. Ho fatto un corso in un’associazione di volontario: da settembre mi piacerebbe ricominciare così. In inverno vorrei fare il giro di Livorno per portare le coperte ai senzatetto che muoiono di freddo». —