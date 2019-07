Dalle cantine fino ai tetti, i volti e i nudi di Modì si sdraiano sulla Venezia

Nel 2015 il magnate cinese Liu Yiqian si aggiudicò il Nu couché di Modì per 170 milioni di dollari: un record da far girare la testa, battuto alla super asta di Christie’s, a New York. Oggi immaginare quel sensuale e dolce nudo disteso sulla parete gigante di uno dei palazzi settecenteschi del quartiere Venezia, con le stelle a fare da coperta e i canali da cuscino, fa quasi sognare. E un po’ da sogno lo è il progetto dal nome che è già un tuffo nel tutto, “Immersiva”, che venerdì sera sarà presentato in Fortezza Vecchia in occasione della festa per il 135° compleanno di Amedeo Modigliani organizzata dall’associazione Reset, in collaborazione con Comune e Autorità portuale.



Il progetto nel suo complesso porta la firma di un team tutto livornese: Proforma, Itek, Studio di Ingegneria delle Strutture, Simurg. Qual è l’idea? Fare di “Immersiva” il «primo Centro espositivo multisensoriale al mondo in grado di combinare i cinque sensi attraverso tecnologie innovative per la diffusione di arte, scienza, cultura e spettacolo», come si legge a pagina 1 della brochure che stringe tra le mani l’ingegnere Andrea Cecconi. Da realizzare dove? All’interno del Palazzo del Monte dei Pegni e nel Palazzo Bicchierai, negli spazi di proprietà della Fondazione Livorno tra via Borra e gli scali del Monte Pio. Il piano terra, le suggestive cantine a volte sulla linea dei fossi e infine la maxi terrazza al piano superiore: tre livelli che richiamano l’idea della città commerciale ideale di Leonardo da Vinci, per 4.700 metri da trasformare in un percorso unico e suggestivo fatto di immagini proiettate sulle pareti medicee, paesaggi sonori, ologrammi 3D, sistemi di diffusione olfattiva.

Gli immobili che danno sugli scali del Monte Pio

L’ambizione è di aprire il centro nel 2020, per il centenario della morte di Modì. Perché «gli occhi del mondo non saranno puntati solo su Parigi, dove maturò la sua poetica artistica, ma anche su Livorno, sua città natale». E già vedere le opere di Dedo che prendono improvvisamente vita nelle cantine nascoste lungo i fossi e sulle facciate vista porto fa il suo effetto. Sarebbe comunque solo la prima tappa: la volontà è infatti di fare di “Immersiva” un contenitore per un mare di eventi diversi, con tanto ipotesi di programmazione futura che guarda ad esempio per il 2021 a Dante, per il 2022 alla Toscana (con un viaggio alla scoperta del territorio), per il 2029 all’icona pop(a vent’anni dalla scomparsa). Oltre che uno spazio aperto alle varie realtà culturali della città.

L’elaborato grafico che mostra il progetto della terrazza con il ristorante e la proiezione di uno dei dipinti più famosi di Amedeo Modigliani