«Niente salto in avanti, prima capire e discutere»: così Salvetti tira il freno sul progetto Eni

LIVORNO. «Non ci troverà d’accordo qualsiasi salto in avanti che arrivi prima della conoscenza puntuale e della fase di dialogo o che non consideri il progetto di miglioramento ambientale nel complesso». Il sindaco Luca Salvetti, ex giornalista tv di lungo corso, non ha bisogno che qualcuno gli insegni l’arte della diretta ma stavolta sta bene attento a leggere le parole: lo fa a Palazzo Civico mentre alle spalle ha il “capperuccio” da gonfaloniere seicentesco (spostato lì dal precedessore Filippo Nogarin) e ai due lati ha gli assessori Giovanna Cepparello (ambiente) e Gianfranco Simoncini (lavoro). Poi rincara a braccio: «Se pensano di mettere qui un impianto che risolve i problemi di mezza Toscana ma lascia tutti i guai a noi, ecco, quello no».

Davvero non si capisce a chi è diretto il messaggio? Uno: «Il Comune di Livorno, al pari di quello di Collesalvetti, al momento non ha potuto analizzare il progetto e studiare il tipo di impianto». Due: «Dev’essere chiaro che prima di esprimere qualsiasi valutazione dovremo conoscere bene il quadro di riferimento, farlo conoscere ai cittadini, alle forze politiche presenti in consiglio e alle realtà associative che si occupano di ambiente». È evidente che Salvetti non deve averla presa benissimo se, rispondendo al cronista che gli chiede quando è stato informato, conferma di averlo saputo all’ultimo momento.

Il sindaco estraneo alle liturgie della politica che utilizza un vecchio trucco (la polemica indiretta con il governatore Enrico Rossi) per evitare di impelagarsi in un giudizio? In realtà no, ed è Simoncini a usare una battuta per far capire l’aria che tira: «Non si parte dalle compensazioni ma dalla sicurezza dell’impianto».

Salvetti preferisce dirla così: «L’impatto ambientale va valutato con estrema attenzione: anche qualora fosse davvero ridotto a zero, riteniamo che Livorno debba nei prossimi anni essere sgravata del peso enorme sul fronte dell’ambiente e dei livelli di inquinamento». La dichiarazione conferma l’idea di puntare sull’“economia circolare”, ma «in maniera concreta e intelligente con impianti all’avanguardia e attraverso buone pratiche che limitino l’utilizzo di materiale inquinante perché alla fine il saldo in favore dell’ambiente sia il più positivo possibile». Poi chiede un faccia a faccia con Eni, «magari una visita agli impianti».

Anche Salvetti fa riferimento al report epidemiologico “Sentieri” e aggiunge che «leggeremo le carte e chiameremo gli esperti». E se Rossi ha messo sul tavolo la soluzione del problema rifiuti per l’area fiorentina, ecco che Salvetti indica un orizzonte fatto di cinque elementi: 1) il risanamento dell’area della raffineria; 2) il consolidamento della realtà Eni («più volte è scattato l’allarme di una possibile chiusura, e lì ci sono centinai a e centinaia di lavoratori»); 3) l’abbattimento dello smog delle navi in porto; 4) la discarica del Limoncino; 5) le bonifiche ambientali; 6) la chiusura del termovalorizzatore Aamps («ma mettendo al sicuro sia l’ex municipalizzata che il lavoro dei quasi 40 addetti dell’impianto»). «Statene certi, – dice Salvetti – dev’essere un impianto di avanguardia: non ci sto a far mettere un inceneritore all’Eni anche se mi permettesse di chiudere quello al Picchianti. Men che mai, se me ne ritrovassi due in casa...».