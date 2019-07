Allerta meteo a Livorno: asili, centri estivi e parchi chiusi

LIVORNO. Domani (mercoledì 10 luglio) asili, centri estivi e parchi di Livorno resteranno chiusi per l'allerta meteo. Dal Comune fanno sapere che l'allerta per forti piogge scatta già da questa sera (martedì 9): dalle ore 20 è previsto il codice giallo, mentre da mezzanotte scatta il codice di criticità arancione. Diramato dal centro funzionale regionale, il bollettino meteo prevede fino alle 13 di domani (mercoledì 10) "temporali di forte intensità con rischio idrogeologico del reticolo minore".

Il neosindaco Luca Salvetti ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura degli asili, dei centri estivi, delle ludoteche e dei parchi della città per tutta la durata dell'allerta meteo.

Attenzione: l'ordinanza prevede nel dettaglio la chiusura di tutte le scuole che fanno ancora attività in questo periodo: a luglio già inoltrato risultano quasi tutte già chiuse ad eccezione dell'istituto superiore Colombo, dove sono ancora in corso sia gli esami di maturità per le classi quinte che gli esami di qualifica professionalizzate (acconciatura ed estetica) in programma per i ragazzi delle terze e delle quarte.

Contattata dal Tirreno, la dirigentefa sapere che di fronte all'ordinanza del sindaco e dopo avere sentito tutti presidenti di commissione, "è stato deciso di spostare tutti gli esami al giorno successivo", quindi a giovedì 11 luglio, mantenendo lo stesso programma.

