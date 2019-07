Cilindri e pistoni smontati dagli Honda Sh: il mercato nero da Livorno all’Africa

LIVORNO. Non solo motorini intatti. Gli Honda Sh rubati a Livorno vengono fatti perfino a pezzi, “cannibalizzati” direttamente nei parcheggi, come successo lunedì sera in via Masi, dietro alla stazione. Motori, pistoni, cilindri. I ladri degli scooter non buttano via nulla. Anzi: riciclano i pezzi di ricambio nel mercato nero. Con ogni probabilità lo stesso smascherato dalla Squadra mobile della polizia di Stato, diretta dalla commissario capo Valentina Crispi, che ha scoperto un traffico internazionale di scooter di cui in città, probabilmente, non esistono precedenti analoghi.



L’indagine – condotta dalla procura di Livorno – è entrata nel vivo la scorsa settimana, con il sequestro di due container a Santa Croce sull’Arno, nel Pisano. Era una base di stoccaggio degli Sh rubati. Infatti, mentre un container era vuoto, nell’altro ce n’erano 19, tutti rubati in città nelle settimane precedenti. Erano pronti a partire per l’Africa, con ogni probabilità verso il Senegal, dove questi modelli di scooter (soprattutto i 125 di cilindrata) sono molto richiesti e apprezzati.



Gli ultimi due scooter “cannibalizzati” risalgono a lunedì primo luglio, con la Squadra volante della polizia di Stato che li ha ritrovati in via Masi e restituiti (seppur “svuotati” di pistoni e cilindri) ai due poveri legittimi proprietari che ne avevano fatto denuncia. Purtroppo sono inutilizzabili e quei pezzi di ricambio chissà se verranno spediti insieme agli altri motorini rubati e non ancora ritrovati dalle forze dell’ordine.Solo a giugno – è quanto si apprende da polizia di Stato e carabinieri – in città sono stati denunciati ben 30 furti . Un dato anomalo che ha insospettito la Squadra mobile, che fra le decine di migliaia di container sparsi per tutta la Toscana ha individuato quello giusto, sequestrandolo e restituendo i mezzi agli ignari proprietari. «Possono essere piazzati anche per mille euro o più – commenta, storico rivenditore di Sh in città con la “Balzarini moto” – visto che sono scooter di ottima affidabilità. Da quanto mi risulta vengono rubati un po’ tutti i modelli, tranne l’ultimo che è più sicuro e si accende con una carta elettronica, la cosiddetta “smart card”. A rubarli è sicuramente una banda organizzata, con “scagnozzi” magari pagati a cottimo, io ipotizzo 100 euro a scooter».