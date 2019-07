Paura davanti ai Tre Ponti: garage a fuoco, un ustionato

Il garage a fuoco in via Puini

LIVORNO. Paura nei palazzi di via Puini, davanti a Tre Ponti, dove all'interno di un garage per cause che dovranno chiarire i vigili del fuoco è scoppiato un incendio. Le fiamme - seguite da alcune esplosioni - sono divampate poco prima delle 19 di martedì 2 luglio, allarmando i residenti e le persone che affollavano l'arenile.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di via Campania e un equipaggio della Misericordia di Antignano con il medico a bordo, oltre agli agenti della Squadra volante della polizia di Stato. I volontari hanno subito medicato un uomo di 57 anni, il proprietario del box, che presentava alcune ustioni in testa, sul viso e sull'avambraccio sinistro. Non è comunque grave: i soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso in codice giallo e lui stesso si è allontanato dal garage quando ha capito che non riusciva più a fare niente per fermare l'incendio.

Il rogo ha poi "attaccato" una moto e alcuni scooter all'interno della rimessa, estendendosi a quella accanto. In via Puini, in quel punto, ci sono sei box. Due sono stati completamente distrutti, altri quattro per fortuna no. I vigili del fuoco hanno poi continuato le operazioni di bonifica.