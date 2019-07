Carabinieri: 42 nuovi militari sono appena arrivati dalle scuole

LIVORNO. Da lunedì primo luglio sono in servizio in tutta la provincia di Livorno 42 carabinieri in aggiunta quelli già dislocati nel comando guidato dal colonnello Alessandro Magro, a cui nei prossimi giorni se ne aggiungeranno altri dieci. Si tratta di 16 allievi marescialli e 36 allievi carabinieri che, per i mesi di luglio e agosto, rinforzeranno le Compagnie di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, maggiormente impegnate dall’incremento dell’afflusso turistico in occasione della stagione estiva.

I giovani militari, provenienti dalle scuole allievi carabinieri di Roma, Torino, Reggio Calabria e Iglesias (Cagliari) e dalla scuola allievi marescialli di Firenze, svolgeranno per due mesi un periodo di tirocinio pratico presso 18 delle 27 stazioni della provincia, venendo impiegati, a tutti gli effetti, al fianco dei colleghi più anziani ed esperti.

Si sta completando così l’articolato dispositivo di controllo del territorio che il comando provinciale di Livorno ha messo in campo per la stagione estiva 2019, al fine di contrastare in maniera più incisiva le varie fenomenologie di reato e incrementare la percezione della sicurezza tra i cittadini e i numerosi turisti che affollano l’intera provincia, comprese le isole dell’Arcipelago toscano.

Militari e mezzi, tra cui una stazione mobile dedicata alle esigenze di prossimità dell’Elba, che il comando Legione carabinieri di Firenze ha destinato alla provincia labronica per affrontare le varie esigenze del territorio.

Lotta ai reati predatori, tra cui i furti commessi nelle abitazioni lasciate incustodite per godere di qualche ora di mare, ma anche allo spaccio di stupefacenti, sicurezza alla circolazione stradale, contrasto alle varie forme di degrado urbano, presenza in occasione delle numerose manifestazioni estive organizzate dagli enti locali, sono solo alcuni degli obiettivi che il comando dei carabinieri di Livorno ha prefissato e condiviso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Gianfranco Tomao.

I rinforzi consentiranno, inoltre, di incrementare il controllo del territorio: pattuglie sul litorale da Livorno a Riotorto, senza tralasciare i pittoreschi borghi dell’entroterra e dell’isola d’Elba, garantiranno per i prossimi mesi una marcata presenza dell’Arma dei carabinieri, come segno di attenzione verso il territorio labronico.