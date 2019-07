Auto si ribalta in via del Mare: ferita una bimba di 5 anni

Livorno: è in ospedale insieme ai nonni. A causare l'incidente forse una mancata precedenza all'incrocio con via Vinzio. Cinque persone al pronto soccorso

LIVORNO. Una bambina di cinque anni e mezzo è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 12.30 di lunedì primo luglio all'incrocio fra via del Mare e via Giulio Cesare Vinzio, nel quartiere di Ardenza. La piccola stava viaggiando in auto con i nonni, sui sedili posteriori stando a quanto emerso. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di una mancata precedenza di uno dei due mezzi coinvolti nello scontro, la macchina con a bordo la famiglia si è ribaltata.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118. Sul posto, infatti, sono arrivate diverse ambulanze di Misericordia di Antignano (con il medico a bordo), Misericordia di Montenero e Svs di Ardenza. I feriti - cinque in tutto - non sarebbero gravi e sono stati tutti stati trasferiti al pronto soccorso di viale Vittorio Alfieri. Sul posto, oltre alla polizia municipale per effettuare i rilievi, anche un equipaggio dei vigili del fuoco del comando cittadino di via Campania. I pompieri sono stati impegnati a mettere in sicurezza la strada, visto che il mezzo cappottato aveva perso la benzina sulla carreggiata.

Per la bimba di cinque anni e mezzo la diagnosi sarebbe quella di un sospetto trauma cranico, probabilmente a seguito dell'impatto con il sedile anteriore (lei viaggava su uno di quelli posteriori della macchina dei nonni). Tutti i feriti - secondo quanto appreso dalla centrale del 118 - sono in codice giallo, inclusi i due piccoli. In ospedale, oltre alla piccola, una donna di 18 anni, un'altra di 45 e una quarta di 66, la nonna della bambina. Insieme a loro il nonno, che però avrebbe raggiunto il pronto soccorso autonomamente. Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono livornesi.