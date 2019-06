Sea Watch, il sindaco Salvetti: "Il porto di Livorno è aperto". Nardella gli tende una mano. Salvini: "È nave pirata"

LIVORNO. Il sindaco Luca Salvetti apre (simbolicamente) il porto di Livorno. Il ministro lo gela. È l'ulteriore sviluppo del caso Sea Watch, la nave Ong che ha ignorato l'alt delle autorità italiane e ha portato il suo "carico" di 42 migranti salvati nel mediterraneo due settimane fa a un miglio da Lampedusa.

"La città di Livorno, con il suo porto, è aperta, la Sea Watch può approdare qua. Livorno è la città delle Nazioni, democratica e tollerante, per definizione e per nascita. Il mare non è un confine, ma apertura e accoglienza. #restiamoumani". Scrive Salvetti su Facebook. Gli replica secco il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sempre su Facebook: "Priorità per il neo-eletto sindaco di Livorno del Pd: aprire il porto alle navi pirata delle ong...".

Ma Salvetti tiene il punto: "È doveroso che una città come Livorno sia disponibile all'accoglienza. Qui si tratta di rapportarsi a una situazione di emergenza". "Ho fatto il marinaio in Capitaneria - ha proseguito Salvetti - e so perfettamente chi può entrare in porto. La mia dichiarazione politica è espressione della gente comune che deve riscoprire i valori dell'accoglienza, la politica si fa smuovendo le coscienze. Il sistema di ospitalità è ampio e non può essere gestito da un solo comune".

Un plauso al sindaco Salvetti è arrivato dal presidente della Regione Toscana,. Mentre da Firenze arriva un sostegno ancora più concreto. Il sindacoha dato la sua disponibilità ad accogliere una parte dei migranti. Mentre è l'assessore fiorentinoa rendere esplicita questa disponibilità: "Firenze si affianca a Livorno e tende la mano ai migranti della #SeaWatch, uomini e donne che possono anche rischiare la vita e hanno bisogno di assistenza. Non si lasciano esseri umani in mare". "La nostra storia - aggiunge - quella di una città aperta e per questo siamo già pronti ad accogliere 12 delle 42 persone a bordo". "Al contempo - conclude - chiediamo al Governo di affrontare e gestire concretamente il fenomeno dell'immigrazione partecipando attivamente ai vertici dell'UE per ottenere una condivisione delle responsabilità da parte di tutti i paesi europei nessuno escluso", aggiunge Vannucci.

Dopo aver violato i divieti d'ingresso nelle acque territoriali italiane, la Sea Watch Tenta di entrare nel porto di Lampedusa, ma viene bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza, che intimano di spegnare i motori. "Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di sbarcare. Vedremo cosa succede, ci hanno promesso una soluzione rapida", dice la comandante Carola Rackete. Ma, intanto, Italia e Olanda sono ai ferri corti. L'Aja si assume la responsabilità sul fatto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese, ma "ciò non significa che prenderemo anche i migranti', dice il ministro delle migrazioni Broekers-Knol. Per il ministro degli esteri Enzo Moavero, "la legge va applicata, c'è il divieto di ingresso nelle acque territoriali".