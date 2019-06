Il premio Capperuccio va alla fisica Barsotti

LIVORNO. È andata in scena nella sala cerimonie del Comune la cerimonia di consegna del premio Capperuccio, il prestigioso riconoscimento, istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, che viene assegnato a persone o istituzioni che hanno portato lustro alla città. Il premio Capperuccio, arrivato quest'anno all'undicesima edizione, è stato consegnato a Lisa Barsotti, ricercatrice scientifica al Massachusetts Institute of Technology, all'interno del gruppo Ligo. Questa la motivazione: "Mente illuminata del mondo della fisica e della scienza e grande motivo di orgoglio per la città labronica, alla luce del suo ruolo di ricercatore presso il Kavli Institute, al Massachusetts Institute of Tecnology e di membro del Laser Interferometer Gravitationale-Wave Observatory (LIGO). Animata da un desiderio di scoprire l'Universo che, come quest'ultimo, è infinitamente grande, ha saputo percorrere con successo la strada che l'ha condotta fino all'ambito riconoscimento dell'Oscar della Scienza per i brillanti risultati conseguiti ed i contributi offerti allo studio delle onde gravitazionali, collocandola tra le personalità eminenti della comunità scientifica a livello mondiale. Uno sguardo all'Universo “infinito”, ma anche al mondo “finito”, quello della sua città natale. Questo l'atteggiamento vincente della giovane e talentuosa ricercatrice".

Prima della consegna del premio, il sindaco Luca Salvetti ha avuto parole di gratitudine verso la scienziata e nei confronti del Lions che ha organizzato l'evento. "E' per me un particolare piacere e onore rendere omaggio a una persona come Lisa Barsotti, che nonostante la giovane età ha ottenuto nella sua carriera successi e traguardi eccezionali.Persone come Lisa sono una risorsa e io mi impegno a lavorare affinché i nostri giovani possano realizzare le proprie capacità nella nostra città". Il Capperuccio è stato consegnato alla fisica dal presidente del Lions Gaetano D'Alesio.