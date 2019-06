Ballottaggio Livorno, il voto spiegato attraverso le grafiche

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

32 consiglieri, 14 donne e 18 uomini. Più il sindaco. Qui tutti i volti dei consiglieri comunali. La maggioranza è di 17, il Pd da solo ne ha 18. E questo ha già ingenerato un dibattito sul rischio che il centrosinistra torni a ripetere gli errori del passato. "La tentazione di sentirsi autosufficienti - scrive nel suo commento elettorale Alessandro Guarducci - è grande ma Salvetti deve capire subito che ha il consenso di 1 livornese su 3".

SEGGIO PER SEGGIO

La bandierina di Romiti sventola solo su un seggio, quella di Salvetti sugli altri 172. Ecco seggio per seggio i voti al ballottaggio. Qui l'analisi di Mauro Zucchelli.

I FLUSSI ELETTORALI

26 maggio e 9 giugno. Un confronto che si può guardare in due modi. Di seguito due analisi dei flussi di voto: la prima è un confronto tra primo turno e ballottaggio, elabatorata sulla base dei dati dell'istituto Cattaneo di Bologna. La seconda mostra gli spostamenti dell'elettorato tra Europee e ballottaggio, sulla base dei dati del Centro italiano studi elettorali. In entrambi si vede come per la vittoria di Salvetti siano stati fondamentali sia l'apporto degli elettori di sinistra sia l'astensione dei Cinque Stelle. Per approfondire qui un articolo di Mauro Zucchelli.

COSI' NEL RESTO DELLA TOSCANA

Mappe a confronto, la Toscana prima e dopo il voto amministrativo. Ecco come cambia la geografia politica della nostra regione. Sparisce l'enclave "gialla" di Livorno. Ovunque regge il colore "rosso" ma "l'azzurro" conquista posizioni importanti. Qui un'analisi regionale del voto e qui le possibili conseguenze in due articoli di Mario Neri.