Cuore e semplicità, le armi che sfodera la volontaria

COLLESALVETTI. La Pubblica assistenza, il lavoro per le donne e il canto: gli aspetti di una vita (d’impegno e di servizio) che indicano un numero perfetto, il 3, e possono rappresentare la sintesi numerica del pari col dispari. Oppure quella cosmica tra la terra (il volontariato), l’essere umano (l’impegno al femminile) e il cielo (il coro in cui canta). Questa è la triade dell’esistenza di Ornella Berretta , candidata a sindaca al prossimo ballottaggio del 9 giugno per Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Una donna che, comunque, sul piano familiare, è anche moglie, madre e nonna. Poi alcuni mesi fa Berretta ha deciso di calare il “carico” e di impegnarsi anche in politica. Un mondo che non è il suo se si eccettua «una parentesi di trenta anni fa - racconta la candidata - quando venni eletta consigliere comunale a Sassetta con il Centro cristiano democratico». In più c’è il fatto che la politica l’ha sempre masticata in casa per colpa, o per fortuna, a causa del marito, Giuseppe Francesco Iurescia , attualmente esponente di Fratelli d’Italia con un passato da consigliere comunale a Collesalvetti. Siccome alle scorse elezioni era lui il candidato sindaco del centrodestra, i maligni avreebbero potuto pensare che fosse stato un’ “affare” (la candidatura) in famiglia , da marito a moglie. Segno di politica nepotistica che in Italia ha serbatoi infiniti. Ma i detrattori di Anna, detta Ornella, si sarebbero sbagliati di grosso a pensarlo. La sua candidatura, come tutte le altre, l’hanno scelta a Firenze, al tavolo gestito personalmente dalla regina indiscussa, e commissaria, della Lega toscana, Susanna Ceccardi . E l’investitura ha creato inizialmente anche qualche gocciolina di gelosia da parte del marito. Ora è tutto passato e dice: «Sono contento che abbiano scelto lei perché se lo merita». Ma dice anche: «Non nascondo che quando hanno chiamato dalla Lega, pensavo che la telefonata fosse per me».



Ora tutta la famiglia si è mobilitata per il suo pilastro, per accompagnarla in questa campagna che, però, alcuni giorni fa ha avuto un inciampo. Un episodio che ha fatto molto discutere il paese. Lunedì scorso Ornella Berretta ha deciso di non partecipare al confronto organizzato da Il Tirreno con il candidato del centrosinistra Adelio Antolini. «Avevo il timore - racconta - che il dibattito venisse sfruttato per denigrarmi . Non mi tiro indietro ma non volevo prestare il fianco a chi, con atteggiamenti faziosi e divisivi, avrebbe fatto scadere un proficuo dibattito democratico in bagarre da avanspettacolo».



L’andamento della serata è stato poi diverso, il confronto nella sala spettacolo si è svolto con tranquillità e pacatezza a conferma che le perplessità di Ornella Berretta erano sovrastimate. «Voglio precisare però - va avanti Berretta - che mi dispiace per Adelioperché lui è una persona per bene e non se lo meritava».E, infatti, i due avversari si conoscono bene. E, senza fare troppa pubblicità, sono andati anche a mangiare la pizza insieme.Ma c’è di più: Ornella Berretta è presidente delle pari opportunità e il sue vice chi é ? Strano ma vero, Adelio Antolini.In questa commistione ci sta “la politica secondo Ornella” che va oltre alle ideologie ma si basa sul servizio alla comunità. Non a caso, dopo una vita trascorsa a curare gli altri come infermiera e ora con un grande come volontaria e formatrice della Pubblica assistenza, crede fortemente nell’aiuto da offrire. «Mi sono messa a disposizione - spiega - per fare del bene ai miei concittadini. Se c’è bisogno io vado, mi interessano meno i colori politici. Credo nei valori e nell’onestà intellettuale e sono trasversale. Non fascista». «È che - aggiunge - è stato perso il contatto tra amministrazione comunale e cittadino. Da qui è nata la voglia di cancellare questa nebbia». «Le faccio un esempio - va avanti - io sono della Pubblica assistenza, il maestro del mio coro, quello delle Colline pisane, è della Misericordia e io andrò a cantare con tutti gli altri per una ricorrenza di quest’ultima associazione. Non mi importa di niente».Le importa di altro. Come andare a fare un’iniezione a una sua compaesana dopo esser tornata da una lunga giornata di campagna elettorale. «E non è che mi faccio pagare - tiene a precisare - se in passato a volte è accaduto questi soldi li ho destinati a persone che aveva bisogno».E, infine, i punti del suo programma che ha elaborato dopo un mese e mezzo dal momento in cui le avevano fatto l’offerta (perché inizialmente voleva rifiutare la proposta). Berretta punta sullo sviluppo del turismo e ha dato ampio spazio alla sicurezza. «Se verrò eletta sindaca - dice - vorrei aumento il numero dei vigili urbani e istituire il vigile di quartiere. Più per noi è importante il potenziamento del sistema di videosorveglianza». Sui rifiuti il suo modello è quello dei cassonetti intelligenti con la smart card per aumentare la raccolta differenziata. Infine altro aaspetto prioritario è lo spazio per le associazioni. Tutto puntando «sulla semplicità e sul cuore». —