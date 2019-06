Riapre a Montenero l’Aula mariana: il santuario-bis era chiuso da 12 anni

LIVORNO. Più che un santuario-bis l’Aula mariana è un fantasma, anzi un Ufo incastrato nel fianco della collina di Montenero, alle spalle del complesso monastico seicentesco vallombrosano.



Dopo l’inaugurazione nella primavera di 19 anni fa, è stata chiusa negli ultimi dodici anni, ma non erano passati cinque anni dall’inaugurazione quando erano iniziati i primi guai. La solita odissea che dalle nostre parti hanno i grandi lavori: 16 anni per finire il palasport di Porta a Terra (per vederlo finire così...), undici anni per veder riparare la maxi-buca del viadotto della Fi-Pi-Li, quasi 15 anni per prolungare la Variante fino al Maroccone dopo il lungo stop a metà strada, il doppio per finire il banchinamento della Darsena Toscana...



«La riapriamo martedì 18 giugno», conferma il vescovo: si spalancheranno le porte ai vescovi di tutta la Toscana che quel giorno firmeranno l’atto di “nascita” del nuovo seminario interdiocesano. Dove? A Pisa, città universitaria, come una sorta di università teologica di un gruppo di diocesi della fascia costiera, in una prima fase Livorno e Pisa.Cosa c’entrano l’Aula mariana e Montenero? La strategia del vescovo Giusti è questa. Da un lato, l’Aula mariana: il presule vuol farne la chiesa parrocchiale della comunità ecclesiale di Montenero, che ha sempre sofferto l’assalto domenicale dei pellegrini. Dall’altro, Montenero: il monsignore-architetto ha da tempo in testa l’idea di far nascere un polo di spiritualità (e turismo religioso) che equivalga a una sorta di “Loreto della Toscana”, l’aveva già annunciato al Tirreno nel 2016. Come dire: il punto di riferimento per i fedeli di tutta la regione sotto il profilo della fede.Del resto, il radicamento effettivo c’è e dovete andarlo a scovare non nelle bolle pontifice bensì nell’immaginario collettivo anche di persone che magari non sono esattamente dei baciapile: si pensi alla tribù di sportivi e campioni in “pellegrinaggio” per la promozione o la salvezza degli amaranto in campionato.A far sbloccare la situazione è stata la perizia del geologo: secondo quanto riferiscono fonti della curia, una nuova serie di rilevamenti ha attestato che «la collina è ferma e non ci sono rischi»: è una rassicurazione che vale per adesso mentre per il futuro si conta di mettere in piedi un sistema informatizzato di monitoraggio (costo 250mila euro) per tenere gli occhi aperti nel caso la frana si rimetta in moto.Il guaio sta nella presenza di acqua nel sottosuolo e l’Aula – progettata da, una delle firme doc dell’architettura italiana anni ’80-90 – è incastrata nel terreno quasi scavandocela dentro. Con un problema: non doveva essere un mistero la presenza d’acqua da quelle parti, è lì che i monaci avevano provato a fare una serie di pozzi, ancora oggi sul sagrato del santuario c’è il segno dell’antico pozzo cassato dal tutto porfido di trent’anni fa (e cent’anni fa il sindaco di allora, Rosolino Orlando, sognava di farci le terme chic accanto al santuario…). Figurarsi che nella prima fase della costruzione, al momento di sbancare il fianco della collina, anche chi era al lavoro nel cantiere aveva tremato per il timore di veder smottare tutto fino a travolgere il monastero plurisecolare.In questa prima fase l’apertura sarà parziale (aule e cammino di accesso, niente seminterrati). E con poco altro che una mano di bianco là dove le macchie di umidità hanno lasciato le impronte più pesanti. Giusto la possibilità di rimettere in attività uno spazio in grado di accogliere 1.200 fedeli. Già, fedeli: perché – spiega il vescovo Giusti – l’Aula mariana «non sarà più un’aula polivalente ma una chiesa in tutto e per tutto: un luogo di culto, non un auditorium».E qui si apre la fase 2 del progetto. Il monsignore-architetto ha dato una serie di consigli tecnico-liturgici allo studio diper mettere nero su bianco un progetto perché l’attuale ovale dell’Aula, che prende luce lungo una fascia di vetrate che corre ai bordi del tetto, abbia all’interno «un fonte battesimale, una cappella dedicata alla Madonna di Montenero e una intitolata al Ss. Sacramento, vetrate artistiche».