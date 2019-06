Via Grotta delle Fate, partono i lavori: chiusura della strada sempre più vicina

LIVORNO. In barba alle proteste del mondo del commercio e alla richiesta di una “viabilità” alternativa che non isoli la zona, oggi, di fatto partono i lavori in via Grotta delle Fate. Si cominciano ad allestire i cantieri. La strada ancora non chiuderà: lo stop ai mezzi, come già comunicato dalle istituzioni e più volte riportato dal giornale il Tirreno, è fissato per il 1 luglio.



Di fatto a partire da martedì 4 giugno addetti al lavoro per la prima operazione di cantierizzazione, al momento, delle sole zone nei pressi della ferrovia: se ne occuperà Rfi, Rete ferroviaria italiana, società individuata dalla Regione per portare avanti gli interventi di deviazione del fosso Forcone, con conseguente spostamento dell’immissione sul rio Ardenza. Si tratta, infatti, di lavori di messa in sicurezza dopo la tragica alluvione di due anni fa: il cantiere portato avanti dal Genio Civile (progetto esecutivo validato dalla Regione Toscana) durerà in totale 18 mesi. Tra le altre cose prevede la demolizione del ponte stradale che da Ardenza immette in via Grotta delle Fate: la via, per questo, resterà chiusa per 7 mesi.



In questa fase è direttamente Rfi a scandire i tempi. Il 10 giugno, infatti, si provvederà ad una fase di bonifica dell’area cantierata da ordigni bellici inesplosi. Il cronoprogramma è serrato: si segue il progetto esecutivo. Un progetto che come raccontato dal giornale della città, non viene messo in discussione dagli operatori del commercio della zona nella sua sostanza, quanto nella sua applicazione. Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti parlano di circa 50 attività commerciali che rischierebbero di collassare, chiudendo per mesi la via di accesso principale. E quindi si fanno previsioni nere sulla sorte dei trecento dipendenti al lavoro.Quel che è certo - e lo sottolinea anche la nota di Rfi - è che il 1 luglio, quindi, esattamente tra 26 giorni, via Grotta delle Fate sarà chiusa al traffico. Il mondo del commercio continua a chiedere come alternativa la “rampa”, ovvero una sorta di scorciatoia da progettare e realizzare, che da via della Fontanella bypassi il cantiere e si re-immetta subito in via Grotta delle Fate. Le istituzioni al momento non si sono pronunciate, ma la partenza del cantiere fa supporre che abbiano già deciso.