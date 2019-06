Nuove regole in mare: limite di velocità in barca e stop ombrelloni abusivi

LIVORNO. Dalle Apuane all'Argentario, per tutta l'estate sulle coste della Toscana arriverà l'onda azzurra della sicurezza, con la nostra città che sarà una specie di vedetta per tenere sotto controllo la situazione. Fino al 15 settembre la Capitaneria di porto di Livorno ha organizzato una speciale operazione per garantire a tutti i 18 milioni di turisti che arriveranno sul litorale toscano una vacanza nel rispetto delle regole.



A presentare il progetto “Mare Sicuro 2019” è stato il contrammiraglio Giuseppe Tarzia che ha elencato quali saranno le norme da rispettare e gli interventi che la Guardia Costiera eseguirà nei prossimi 3 mesi. «Viviamo in una regione che durante l'estate ospita un altissimo numero di turisti - ha sottolineato Tarzia -. Quest'anno, stando ai dati dell'Assessorato al Turismo della Regione, arriveranno sulle nostre coste oltre 18milioni di visitatori da giugno a settembre. Per questo motivo dobbiamo farci trovare pronti, accogliendoli nel migliore dei modi anche dal punto di vista delle regole e della tutela ambientale».



«Il primo punto – ha aggiunto il contrammiraglio – si chiama “Traghetto sicuro” ed è un servizio che svolgeremo a bordo delle navi che da Livorno e dagli altri porti della Toscana portano verso le isole. Le imbarcazioni dovranno essere pulite e dovranno rispettare le norme di sicurezza in un periodo così delicato come l'estate, quando si imbarcheranno oltre 2milioni di persone».Importantissime, poi, sono le ordinanze sulla sicurezza balneare. «Ci rivolgiamo sia ai bagnanti e ai proprietari delle barche, che agli utenti del mare, come i gestori degli stabilimenti balneari che orma non sono più come una volta, ma offrono ai clienti tantissimi servizi e possibilità. Abbiamo uniformato le regole a tutti i 6 circondari marittimi del litorale, quello di Marina di Carrara, quello di Viareggio, quello livornese, quello di San Vincenzo e Follonica, quello elbano e quello di Marina di Grosseto. In questa vasta zona abbiamo messo dei limiti di velocità di navigazione (non superiore ai 10 nodi) entro i 500 metri dalla costa, le zone riservate alla balneazione devono essere ben delineate e i nuotatori devono essere riconoscibili quando escono nelle acque libere».La Guardia Costiere, poi, svolgerà un'attenta lotta all'abusivismo di ogni genere. «Le spiagge e le zone di accesso al mare libere si prestano a comportamenti di tipo abusivo e illegale, che vanno dall'assenza di autorizzazioni per il noleggio di sdraio o lettini, all'occupazione illegale del territorio e molto altro ancora. È vietato, per esempio, lasciare ombrelloni in spiaggia la sera per ritrovarli la mattina». Infine per tutta l'estate verrà incrementato il controllo delle norme per la tutela ambientale. «Saremo attenti perché tutti rispettino il mare, senza invadere le aree protette e gettando la spazzatura negli appositi contenitori. Tutti i 563 chilometri di costa verranno sorvegliati da 12 postazioni, 54 militari e 12 unità nautiche. Inoltre, per ogni tipo di emergenza, compresi gli incidenti in mare, è sempre attivo il nostro numero blu 1530».