Livorno, così si rivoluziona il consiglio comunale: chi entra (e chi esce) con Romiti e Salvetti

LIVORNO. Due scenari. Due squadre diverse intorno al sindaco e agli assessori che governeranno la città. In quattro parole: due diversi consigli comunali. Quando il 9 maggio i livornesi andranno a votare per scegliere chi sarà il sindaco tra Luca Salvetti (centrosinistra) e Andrea Romiti (centrodestra), di fatto decideranno anche chi si siederà tra i banchi del prossimo consiglio comunale. Perché se da una parte liste e preferenze sono già state indicate sulle schede azzurre del primo turno elettorale, dall’altra la vittoria di uno dei due papabili sindaci porterà con sé la vittoria dell’una o dell’altra maggioranza.



Premessa: che la spunti Salvetti o che la spunti Romiti, il consiglio sarà quasi completamente rivoluzionato. Si contano sulle dita di una mano i consiglieri che potranno rientrare dopo l’esperienza degli ultimi cinque anni a Palazzo Civico: il capogruppo Pd Pietro Caruso (che ha preso più di 600 preferenze), il volto di Futuro Andrea Raspanti (che ne ha prese più di 500 ma entrerà solo se vincerà Salvetti), la capogruppo di Fi Elisa Amato (a quota 250, ma deve sperare che vinca Romiti) e il leader di Buongiorno Livorno Marco Bruciati (che questa volta ha corso da candidato sindaco). Stella Sorgente dovrà lasciare il banco della vicensindaca per quello dell’opposizione.



Fino a qui le (pochissime) conferme. Ma se si guarda indietro fino ai consigli comunali degli anni didi ritorni ce ne sono parecchi. A cominciare dal medico, per anni presidentissimo, che anche a questo giro ha incassato più di 800 voti. O, ex capogruppo Pd. O ancora, già nelle file di destra. Era invece in Provincia, questa volta regina delle preferenze (più di mille) dalla ruspa leghista. Curiosità: se la destra arriverà seconda, in Comune contornerà anche il cognome: figlia dell’ex segretario Prc Alessandro, ha preso 270 voti da capolista di Potere al popolo.

In generale se a vincere sarà Salvetti (e se non ci saranno apparentamenti formali sulla scheda), al centrosinistra andranno 20 seggi. Nel dettaglio, 18 al Pd: Enrico Bianchi, Pietro Caruso, Eleonora Agostinelli, Valerio Ferretti, Francesca Cecchi, Cecilia Semplici, Paolo Fenzi, Filippo Girardi, Cristina Lucetti, Piero Tomei, Daniele Tornar, Salvatore Nasca, Irene Sassetti, Federico Mirabelli, Marina Corniglia, Francesca Pritoni, Carolina Marengo, Erika Vivoli. Uno a Casa Livorno: Simone Lenzi. Uno a futuro: Andrea Raspanti. Per il centrodestra entreranno, oltre a Romiti, 5 della Lega: Costanza Vaccaro, Giulia Pacciardi, Carlo Ghiozzi, Gianluca Diliberti, Alessandro Perini. Con Sorgente saranno due i rappresentanti della lista M5S: quelli che hanno preso più voti sono Luca Vecce e Igor Nencioni. Con Marco Bruciati ecco Valentina Barale (Bl) e Aurora Trotta (Pap).

Se invece vincerà Romiti, i seggi saranno così ripartiti. Alla Lega 16: Vaccaro, Pacciardi, Ghiozzi, Diliberti, Perini, Michele Gasparri, Giovanna Granata, Daniele Mannucci, Nunzio Sciacca, Luca Tacchi, Marco Bitossi, Daniele Scotto, Alessandro Carbonell, Charlie Bonechi, Angela Sauco, Lara Ghizzani. A Fdi 2 (Bruno Tamburini, Gianfranco Vullo) come a Fi (Elisa Amato, Rossella Riccioni). Il centrosinistra scenderebbe a 6, tutti Pd (Bianchi, Caruso, Agostinelli, Ferretti, Cecchi, Semplici). Invariato l’ingresso in casa M5S (Sorgente, Vecce, Nencioni). Con Bruciati entrerebbe solo Barale.