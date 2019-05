Livorno, danni al camper elettorale del candidato leghista Ghiozzi

LIVORNO. Un vetro rotto, le bandiere sparite: il camper elettorale di Carlo Ghiozzi, candidato al consiglio comunale per la Lega, è stato preso di mira dai vandali. Il vetro nella parte alta è stato danneggiato due giorni fa intorno all’ora di pranzo, quando il mezzo usato per la campagna elettorale era parcheggiato in via delle Cateratte, dove i militanti si erano fermati a mangiare in un ristorante.Oggi (lunedì 20), durante la tappa nella centralissima via Grande per fare volantinaggio, sono state invece rubate le bandiere che erano fissate all’esterno.

«Se pensano di intimorirci si sbagliano di grosso», ha commentato subito dopo il candidato leghista, che è poi andato a sporgere denuncia in questura: «Continueremo la nostra campagna elettorale nei quartieri della città, tra la gente, come stiamo facendo. Con ancora più determinazione».

La denuncia di Ghiozzi arriva dopo che pochi giorni fa un’altra forza politica della città si è trovata a fare i conti con spregi e danneggiamenti: sabato 19 gli iscritti del circolo Pd di Ardenza-La Rosa hanno trovato i manifesti elettorali strappati e la serratura della porta bloccata con il silicone. All’indomani del brutto episodio, i Dem hanno poi riaperto la sede guidata da Francesco Menicagli. «I nostri circoli – è intervenuto il segretario del partito livornese, Rocco Garufo – sono luoghi di socialità e discussione. Sono luoghi di democrazia. Per questo abbiamo deciso di dare un messaggio forte e chiaro: noi ripartiamo più forti e convinti di prima». — (j.g.)