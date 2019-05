Ufficiale: Salvini non verrà a Livorno. Il Comune annulla l'ordinanza

LIVORNO. "Matteo Salvini domenica 19 non sarà a Livorno. E' confermata solo la tappa toscana di Firenze, in serata". A fare chiarezza è il responsabile dell'organizzazione toscana della Lega, Andrea Barabotti, che contattato dal Tirreno interviene dopo il comunicato diramato dal Comune di Livorno sulle modifiche alla viabilità previste domenica in piazza XX Settembre per "un comizio del vicepresidente del consiglio". "Per l’adozione delle opportune misure volte a garantire sicurezza e ordine pubblico - spiegava la nota del municipio - in questura si è tenuta una riunione, a cui ha partecipato la polizia municipale, dalla quale è emersa l’opportunità di vietare il transito e la sosta nella piazza e nelle strade limitrofe il giorno della manifestazione". Ma il comizio, riferisce l'organizzatore, non ci sarà.

Come raccontato dal Tirreno nei giorni scorsi, la Lega aveva provato a portare il vicepremier in città: un'ipotesi era proprio un comizio di piazza, nel primo pomeriggio di domenica 19. Ma nelle stesse ore il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Andrea Romiti, sarà impegnato a Napoli con Giorgia Meloni. Così gli organizzatori, almeno in un primo momento, hanno provato a spostare tutto di qualche ora, alle 18. La macchina della sicurezza, evidentemente, si è messa in moto, come dimostra il comunicato del Comune, ma alla fine la conferma ufficiale non è arrivata, anzi.

Alla fine, con una nota diffusa alle 18.23 di venerdì 17, anche il Comune ha confermato che il comizio non ci sarà e ha annullato le sue ordinanze. "Alle ore 17.55 di oggi - scrivono dal municipio - la segreteria della Lega di Livorno ha comunicato ufficialmente al Comune l’annullamento del comizio del segretario nazionale del partito, Matteo Salvini, inizialmente previsto per domenica 19 maggio in piazza XX Settembre. Di conseguenza tutte le ordinanze connesse, a cominciare dalle limitazioni al traffico e alla sosta, sono da considerarsi prive di efficacia e non verranno applicate".

Nel frattempo proprio in piazza XX Settembre, in mattinata, è comparso uno striscione con la scritta: "Salvini Livorno non ti vuole, Lega fuorilegge". Striscione che è stato tolto dalle forze dell'ordine nel giro di poche ore.