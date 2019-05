Convegni da tutto il mondo allo storico Palazzo Pancaldi

LIVORNO. Sedicimila persone l’anno che scelgono Livorno per meeting aziendali, convegni. E anche matrimoni chic e party privati. Sono medici, avvocati, notai, ingegneri, architetti, grandi società che lavorano con l’estero tipo la Lenovys che tra i suoi clienti ha anche Lamborghini, ci sono le grandi menti universitarie della ricerca. Il cosiddetto turismo congressuale strizza l’occhio alla città.







E lo fa passando per il centro congressi ed eventi internazionali di Palazzo Pancaldi. Là dove un tempo c’erano gli storici regi Bagni Pancaldi, dove nei primi del Novecento la regina Elena non accontentandosi del mare si era fatta costruire una pista di pattinaggio sul ghiaccio, adesso c’è una sala conferenze conosciuta ben oltre i confini. Con 250 posti, 12 sale collaterali, una terrazza privata di 500 metri quadri a picco sul mare e un piano mezzanino per organizzare light lunch e buffet.





«La nostra struttura è unica in tutta la provincia, diamo la possibilità di una traduzione simultanea in 4 lingue e offriamo tutta una organizzazione congressuale chiavi in mano per cui ci scelgono da ogni parte d’Italia e dall’estero», a spiegare con orgoglio le potenzialità della struttura livornese è Martina Capodicasa , laureataall'Università di Pisa, con un master in Bocconi, dipendente della società Eventi Italia (E20), leader nel settore del turismo congressuale ed eventi in Toscana e non solo, che gestisce il Palazzo.



«Abbiamo trasformato Palazzo Pancaldi in quello che vediamo adesso dopo 7 anni di lavori e investimenti: per le tecnologie avanzate presenti e per i servizi offerti siamo un punto riferimento in tutta la regione», puntualizzano Giorgio e Piero Bonaventura storici gestori del bagno Pancaldi-Acquaviva.



La struttura è modulare. Impreziosita dai tesori del tempo che fu, originali, come le scale di marmo, i fregi, il telaio del tetto è quello di una volta. Così lo stile liberty di un tempo è fedelmente riproposto.



Antico e moderno che si fondono. Logiche futuristiche e storia, «È stato un investimento tutto nostro - continuano padre e figlio - frutto di una preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale precedente». Capodicasa, insieme ai Bonaventura, sottolineano quanto un’attività come quella di Palazzo Pancaldi rappresenti anche un motore di economia per tutta la città. «Le persone che gravitano da noi per convegni mangiano, dormono, prendono i trasporti a Livorno e fanno girare un po’ di economia» .



Da Palazzo Pancaldi passano i club Rotary e Lions di tutta Italia, il 26 e il 27 marzo c’è stato il convegno “Ecografica clinica in epatologia e nelle malattie infettive” organizzato per il sesto anno consecutivo dal primario di Malattie Infettive Spartaco Sani con la presenza di oltre 100 medici provenienti da tutta Italia.



Nella prima settimana di aprile c’è stato il congresso regionale della Sip (società italiana pneumologia Toscana-Umbria).



E ancora il gala dinner per il 50esimo del Rotaract Livorno. Accanto all’attività congressuale ci sono matrimoni esclusivi, iniziative e party privati.