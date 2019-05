Dagli sputi ai baci, la rivincita blindata di Giorgia: «Livorno è pronta per essere liberata»

LIVORNO. Dagli sputi agli applausi il passo non è così breve. Anzi. Eppure, quattordici mesi, venti giorni e un’elezione dopo l’ultima volta in cui Giorgia Meloni si era presentata sulla terra rossa di Livorno, qualcosa è cambiato. E si sente, più che vederlo. Basta mettere sulla bilancia selfie e vaffa di ieri e di oggi: metro di giudizio del consenso politico del qui e ora.



Succede pochi minuti dopo mezzogiorno appena il muso della berlina della presidente di Fratelli d’Italia fa capolino in via Buontalenti per raggiungere piazza Cavallotti, cuore del commercio livornese, appuntamento elettorale del suo tour in Toscana per sostenere anche la candidatura a sindaco del vice commissario e delfino Andrea Romiti. «Giorgia, Giorgia», si sente appena la Meloni esce dall’auto dopo aver fatto visita al commissario dell’Autorità portuale Pietro Verna. E giù applausi che coprono le pernacchie e i due «fascista torna a casa tua» che arrivano da un piccolo gruppo di contestatori relegati davanti all’ingresso di “Gagarin”, la pizza e torta più a sinistra del mercato centrale.



Una mutazione da strega di piazza: aggredita, offesa, quasi messa in fuga un anno fa , a regina per venti minuti dello show politico elettorale: scortata da 120 agenti, acclamata, circondata. Una metamorfosi che la Meloni spiega così. «Guardate che la gente la vede diversamente dai quattro soliti che ti contestano e non sono rappresentativi della città. Poi ci stanno anche quelli a cui non piaci e in democrazia ognuno vota quello che gli pare e va bene così». E poi sul risultato delle prossime elezioni: «Il centrodestra è pronto per governare Livorno – è sicura – E credo che il centrodestra possa dire la sua anche in questa città dove la sinistra, come altrove, ha tradito i suoi elettori che l’hanno votata per tanti anni in buona fede per vedere poi il loro voto andare a chi è amico delle banche, di Soros e del grande capitale: a questa gente dico di non avere paura di dare oggi il voto a noi perché è ben speso».

Arriva la commissaria provinciale della Legache si fa spazio in mezzo al codazzo e le porta i saluti «dell’onorevole Potenti», il candidato in consiglio comunale, ex rugbista, per salutare «la Giorgia che conosco da una vita» è costretto a dribblare il tentativo di placcaggio di un paio di agenti. Poi Meloni continua: «Livorno è pronta per essere liberata da questi che la tengono in ostaggio, perché anche i Cinque Stelle sono sempre di sinistra, non vi fate incantare, si vede dalle cose concrete che fanno. Quindi provare una cosa veramente nuova (come noi) può fare la differenza. Se torno prima del voto? Non credo – risponde – verrò per festeggiare la vittoria e vedere come sta la fascia tricolore indosso a Romiti». Il candidato sindaco del centrodestra gongola, alza la mano, saluta, ci crede. «Livorno non ha più un’identità – ripete – noi vogliamo ridargliela. Come? La Venezia deve diventare come i Navigli a Milano e soprattutto per promuovere la città dobbiamo conoscerla, andare tra la gente», ripete.Il percorso che la Meloni compie in poco più di venti minuti intorno ai banchi di piazza Cavallotti è un circuito obbligato con un passaggio spot al mercato coperto, tra triglie e naselli ma lontano – sarà un caso – dalle zucchine dopo la gaffe del giorno precedente («Abbiamo una Europa dove io devo farmi dire da Macron quanto deve essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari«). E una sosta con il presidente del consorzio. «Abbiamo bisogno di riqualificare questa zona storica», ripete. La Meloni annuisce prima di girare i tacchi (bassi) e tornare verso l’auto. Le si fa incontro, da candidata sindaca in pectore a retrocessa a capolista. Un attimo di imbarazzo poi l’abbraccio e i sorrisi prima dell’ultimo bacio, quello che sa di arrivederci e di rivincita, non ancora di vittoria.