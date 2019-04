La Stradale toglie 65 punti dalle patenti in un posto di blocco

Livorno: è il bilancio degli agenti. Multe per 2.000 euro nella mattinata del 19 aprile e via la licenza a una mamma che non aveva allacciato le cinture alla figlia

LIVORNO. La polizia stradale di Livorno ha dato una stretta a quelli che, incuranti del pericolo, si mettono alla guida parlando al cellulare o senza indossare le cinture. Per fare questo i poliziotti, su input del Compartimento della Toscana, hanno adottato una nuova strategia operativa, utilizzando una moto civile e appostandosi in snodi strategici della viabilità, per poi mischiarsi nel traffico agli altri veicoli e riuscire a individuare, sanzionandoli, i conducenti poco virtuosi.

Proprio nella mattinata di venerdì 19 aprile un equipaggio della Sezione di Livorno ha fermato 16 veicoli e contestato 13 violazioni al codice della strada, per un totale di quasi 2.000 euro. Sono state pizzicate sette persone, di cui quattro donne e tre uomini, che guidavano con il cellulare in mano e altre tre che non avevano le cinture allacciate.

Tra loro c’era pure una bambina di 11 anni, seduta sui sedili posteriori dell’auto condotta dalla madre 38enne, a cui i poliziotti hanno contestato la specifica violazione. Sanzionato anche un uomo che guidava con la patente scaduta, poi ritirata dalla Polstrada, che ha inseguito un motociclista che correva troppo. Gli è andata male poiché gli agenti lo hanno preso, contestandogli la velocità eccessiva e l’assenza di specchietti retrovisori a norma. I punti tolti dalle patenti sono stati in tutto 65.