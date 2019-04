I Mc Donald's di piazza Grande e Stagno cercano 5 addetti

LIVORNO. Anche la grande famiglia targata McDonald’s di Livorno è alla ricerca di personale. Sia nella sede di piazza Grande, nel cuore del centro cittadino, che in quella di Stagno, in via Aurelia 33.



In totale si cercano 5 addetti: è il direttore Roberto Creati a spiegare le figure di cui il colosso della ristorazione fast food (e non solo) ha bisogno per i due punti vendita livornesi. «Stiamo cercando cinque operatori banconieri da inserire part time, che vuole dire 24 ore di lavoro a settimana». In Toscana, attualmente McDonald’s è presente con 36 ristoranti in cui impiega oltre 1.440 dipendenti.

«Cerchiamo persone dinamiche, che sappiano stare a contatto con la clientela, capaci di lavorare in squadra», dice. Chi è interessato a candidarsi per i posti a disposizione, può farlo in due modi. Si può, infatti, andare sul sito www.mcdonalds.it e inviare là il proprio curriculum (nella sezione lavora con noi), oppure il cv si può portare anche a mano nella sede di piazza Grande. Mc Donald's Italia, intanto, fa sapere che in Toscana la grande famiglia sta continuando a crescere e annuncia per il 2019 la creazione di 120 nuovi posti di lavoro. «Rappresentiamo un'opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per migliaia di giovani», commenta Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald's Italia. «Nella selezione dei candidati, le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile proprio perché forniamo, dal primo giorno di lavoro, percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa». —