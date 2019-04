L'arte della commedia di Governo

Litigano su tutto. Libia, 25 aprile, famiglia, economia, alleanze internazionali. Ma sono condannati a stare insieme. Almeno fino alle prossime elezioni europee del 26 maggio. Un anno di governo penta-leghista ci ha regalato quota 100 per le pensioni e reddito di cittadinanza per i più poveri. Le due promesse elettorali alla base del successo nelle urne del marzo 2018. Null’altro ci si può aspettare ora dalla triade Salvini-Di Maio-Conte perché non ci sono altre risorse disponibili con cui fronteggiare la crisi economica. Anzi, con l’Italia in stagnazione l’autunno non promette nulla di buono. Chi ci metterà la faccia per imporre nuove dolorose tasse?



Perciò la coppia scoppiata dei vicepremier si concentra sulla campagna elettorale per puntellare il governo in affanno. Salvini occupa tutto lo spazio a destra e amoreggia con i gruppi più estremisti. E nella data fondante dell’Italia post-fascista, il 25 aprile, dice che non “parteciperà alle sfilate”. Occhieggia a sinistra il Movimento 5 Stelle; sia Di Maio che Fico ci saranno invece alle celebrazioni. Il presidente della Camera venerdì si è recato a Sant’Anna di Stazzema, non solo in Toscana luogo simbolo della barbarie nazifascista. Di governo e di opposizione. Di piazza e di palazzo. Di destra e di sinistra. Nel duello tra Lega e Cinquestelle si recitano tutte le parti in commedia. Più si accentuano le differenze, più i protagonisti della competizione sperano di pescare consensi nel vasto mondo dello scontento. Mentre il Pd in attesa degli effetti della cura Zingaretti si ritrova di nuovo nella bufera con gli arresti per la sanità in Umbria.La radicalizzazione di questa ennesima campagna elettorale spinge dunque il sentimento degli italiani verso stati d’animo individuali e collettivi sempre più estremi. Esasperati. Il contrario di un Paese normale. Di cui c’è tanto bisogno. Buona domenica.