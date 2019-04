Capraia più sicura con il mezzo donato dal Belgio

L'amicizia fra l'isola e i vigili del fuoco di Nage-Namour nato dalla presenza di un ex pompiere belga in Capraia

CAPRAIA. E' stato presentato il nuovo mezzo antincendio in dotazione ai vigili del fuoco nell'isola di Capraia: si tratta di uno strumento per garantire all'isola "il soccorso tecnico urgente per ogni tipologia di intervento", come tengono a sottolineare dal quartier generale della caserma livor4nese di via Campania.

E' da aggiungere che nel frattempo è stata messa in pista la formazione di personale locale che risulti iscritto negli elenchi dei vigili volontari del Corpo nazionale così da rendere concretamente operativo in Capraia - è stato spiegato - il Distaccamento volontario dei vigili del fuoco, che è stato istituito a metà maggio con un decreto del ministero dell'interno.

In attesa che il Distaccamento volontario possa entrare in funzione a regime, il mezzo antincendio resta come presidio di sicurezza e, in caso di necessità, è utilizzabile dai vigili del fuoco in servizio permanente da trasportare sull'isola in elicottero o via nave.

Il mezzo è stato donato dal corpo dei vigili del fuoco del Belgio (Distretto di Nage-Namour). In Capraia è presente - si ricorda dalla caserma livornese - un ex vigile del fuoco belga in congedo che ha già operato presso il medesimo distretto, proprio col mezzo in questione. Tale mezzo è stato reso "pienamente funzionante con interventi a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno previa omologazione".

Alla acquisizione delle attrezzature necessarie ha contribuito il Parco dell'Arcipelago Toscano e l'Authority grazie a convenzioni con il comando dei vigili del fuoco. Alla cerimonia, nel municipio capraiese, hanno partecipato la sindaca isolana Marida Bessi, il comandante provinciale dei vigili del fuoco ing. Alessandro Paola con tutto lo staff tecnico del comando, oltre che Stefano Feri (in rappresentanza del Parco Nazionale Arcipelago Toscano) e Massimo Tognotti (per la Regione Toscana).