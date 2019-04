Tatuaggi, i consigli del primario: "Prima informatevi sulle sostanze che usano sulla vostra pelle"

Livorno, Giovanni Bagnoni a capo di Dermatologia chiede la tracciabilità delle sostanze: «Pretendete di sapere da dove vengono e se sono a norma. E non dimenticate che il tatuaggio è un trauma e può riaccendere, in chi già ce l’ha, malattie come psoriasi e sarcoidosi»

LIVORNO. «Una mattina viene una ragazza giovane, poco più di trent’anni, che avevo operato qualche anno prima per un melanoma. “Dottore - mi dice - ho un linfonodo che si è improvvisamente ingrossato”. Glielo tolgo e rimango senza parole: era nero. Ero davvero preoccupato e tanto dispiaciuto: era una bella ragazza, aveva tutta la vita davanti, sembrava che l’intervento di rimozione del melanoma fosse andato bene ma davanti al colore di quel linfonodo ho pensato al peggio, ero convinto che la faccenda fosse messa molto male. Dopo averlo mandato d’urgenza ad analizzare, da Anatomia Patologica mi chiama la dottoressa Raffaella Fabbri e mi dice: “Giovanni, guarda che qui dentro non c’è nulla che non va, a parte un colorante che non capisco”. Allora ho ripensato a quella ragazza e ho tirato un sospiro di sollievo: aveva molti tatuaggi e il colorante arrivava da lì, attraverso i vasi linfatici era stato trasportato e si era concentrato nei linfonodi. Ecco, questa storia ci racconta una cosa: quanto sia importante, quando una persona decide di farsi un tatuaggio, avere la certezza che le sostanze utilizzate per tatuare siano sicure, perché esse penetrano nella pelle, arrivano ai linfonodi e vi rimangono. E potrebbero causare danni enormi se fossero tossiche».

Giovanni Bagnoni, primario di Dermatologia, oltreché coordinatore della Melanoma Unit della Toscana Nord Ovest, spiega al Tirreno i pericoli a cui va incontro chi si fa un tatuaggio. I rischi sono molteplici: non solo il possibile utilizzo di sostanze cancerogene, come emerso nei giorni scorsi per nove colorazioni provenienti dagli Stati Uniti e ritirate dal Ministero della Salute in quanto contenenti ammine aromatiche come toluidina e anisidina, e idrocarburi policiclici aromatici, inseriti da tempo tra i cancerogeni.

Giovanni Bagnoni, primario di dermatologia a Livorno



Ma anche rischi di altro tipo, come allergie, infezioni, il risveglio di patologie esistenti, e infine la difficoltà, su corpi ricoperti da tanti tatuaggi, di riscontrare eventuali tumori della pelle.Cominciamo dall’inizio. «Il momento dell’iniezione è fondamentale - spiega Bagnoni -. È importante rivolgersi a tatuatori esperti, capaci, che rispettino tutti i requisiti di legge e di igiene. Ogni volta che un ago penetra nell’organismo può fare da veicolo a infezioni esterne, non solo infezioni batteriche, ma anche più gravi, penso ad alcune forme di epatite, all’Hiv. Gli aghi devono essere cambiati e le strumentazioni devono avere i requisiti giusti. È una storia che ci ha riguardato da vicino, qualche anno fa, quella della ragazza che facendosi un tatuaggio in spiaggia si è beccata un’antigene che le ha provocato l’epatite giocandosi il fegato».Poi ci sono i problemi legati alle sostanze che vengono iniettate, con rischi a distanza anche di tipo oncologico: «Sono rischi su cui non possiamo pronunciarci in maniera certa - premette Bagnoni -, i lotti sottoposti a sequestro lo dimostrano. Quello che è fondamentale aver presente è che queste sostanze che uno si porta nella pelle vi rimangono per sempre - sottolinea Bagnoni -. La questione vera è creare una filiera della tracciabilità di queste sostanze, perché in realtà magari sulla macrodistribuzione si possono anche tracciare, ma poi nella botteguccia del piccolo tatuatore è difficile sapere che cosa viene usato davvero. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, alcune di queste sostanze sono state dichiarate potenzialmente rischiose e noi non sappiamo chi usa cosa. Dovrebbe esistere una carta di identità del tatuaggio. C’è la tracciabilità sulla ciccia, sulla Chianina, su tutti i nostri vini, credo che possiamo averla anche per una roba che ci infiliamo sotto la pelle...».Altri problemi derivanti dai tatuaggi sono legati alle allergie che essi possono scatenare. «Alcuni colori - spiega il primario di Dermatologia - possono dare allergie: ad esempio il nero non ne dà frequentemente, mentre il rosso e il giallo possono più facilmente dare problemi. Anche in questo caso dipende dalle sostanze che sono usate. Ma quando una persona è allergica ad una sostanza che è impiantata dentro la pelle, significa che avrà l’allergia per sempre in quel punto, anche perché non è così facile poi rimuovere quel particolare pigmento, neanche con le metodiche più avanzate e col laser. Se il tatuaggio è piccolo si può rimuovere, togliendo anche la sostanza che dà reazione – anche se poi una quota sarà comunque confluita nei linfonodi –, ma se il tatuaggio è grande possono insorgere processi infiammatori di tipo cronico che sono difficilmente risolvibili, se non usando cortisone o immunosoppressori, e comunque per la sua rimozione l’unica strada è l’asportazione chirurgica».Il tatuaggio è un trauma meccanico sulla pelle. «Tramite questo trauma si possono creare problemi a patologie che già ci sono - spiega Bagnoni -: ad esempio la psoriasi. Quando la pelle viene traumatizzata dà a una reazione a chi ne è affetto, che si chiama reazione isomorfa. In sostanza avviene un richiamo della psoriasi nella sede del trauma. Se una persona ad esempio si procura un’ustione su un braccio, se è affetto da psoriasi, quest’ultima gli si impianterà sulla cicatrice dell’ustione. Figuriamoci cosa accadrà a chi si tatua un drago sulla schiena non sapendo magari di avere la psoriasi o semplicemente non dicendolo al tatuatore. Il quale magari vede solo la porzione di corpo su cui deve lavorare, non si rende conto che altrove c’è la psoriasi e questa dopo un po’ si impianterà sopra il tatuaggio».«Una reazione simile - continua Bagnoni - avviene per la sarcoidosi, malattia prevalentemente internistica, ma che dopo un trauma tende con lo stesso principio a riproporsi dove si crea la cicatrice, anche quella del tatuaggio».

L’ultimo problema, non certo in ordine di importanza, è legato alla riconoscibilità di un tumore della pelle: «Se insorge un tumore all’interno di un tatuaggio è più difficile da vedere - sottolinea Bagnoni -, non solo un melanoma, ma anche un baselioma. Ancor più quando i tatuaggi sono enormi e scuri, come scuro è generalmente il melanoma, la visione della pelle è molto complessa. Il rischio è che uno se ne accorga quando è troppo tardi. Per quanto riguarda invece la correlazione tra tatuaggi e linfomi della cute in passato era stata ipotizzata ma non è mai stata comprovata». —