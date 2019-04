Alberto, Cristina, Priscilla e gli altri: le storie spezzate dei 10 livornesi a bordo del Moby Prince

LIVORNO. Una collisione, le fiamme, i soccorsi che non arrivano. A bordo el traghetto Moby Prince, dirette a Olbia, partirono 141 persone: 65 marittimi, 76 passeggeri. Di questi dieci erano di Livorno. Un solo superstite: Alessio Bertrand, 23 anni, di Ercolano, al primo imbarco. Lo trovarono appeso a poppa. Scioccato ma illeso. Dei dieci livornesi tre si trovarono per caso sulla nave sbagliata, al momento sbagliato. Alberto Bisbocci, 21 anni di Vada, Cristina Farnesi 23 e Wladimiro Pagnini, 59.

Alberto, di Vada, era stato assunto sette mesi prima dalla ditta di costruzioni nautiche “Intermare”. Un ragazzo volenteroso, che si era subito fatto apprezzare e voler bene dal titolare29 anni, nativo di Avellino. Accadde questo: Gnerre doveva riscuotere 100 milioni ma il cliente sardo pretese la barca (un nove metri) nel giro di due giorni. Alberto Bisbocci, che aveva la patente nautica, si offrì di accompagnare il titolare perché poi avrebbe potuto far provare il mezzo al cliente una volta varata l’imbarcazione in Sardegna. Gnerre si oppose, poi accettò. Caricarono la pilotina su un camion e s’imbarcarono a Livorno.

Furono ritrovati morti uno accanto all’altro nel salone De Lux dove quasi tutti aspettarono i soccorsi che non ci furono. E ieri la madre del ragazzo, Paola Bruno, 75 anni, ci ha rivelato: «L’orologio di Alberto segnava le 4,22. Quello era un orologio che gli aveva regalato suo padre sette anni prima, che si fermava subito se non muoveva il polso. La verità è che ce li hanno uccisi, se i soccorsi fossero stati coordinati, molti, moltissimi si sarebbero salvati, e magari anche il mio Alberto…». Paola Bruno aggiunge: «Provai a fermare Alberto, gli dissi che era meglio se non fosse partito, ma era un ragazzo generoso, sentiva di essere utile…». Il padre di Alberto era morto quattro anni prima, sua madre era sopravvissuta l’anno precedente a un gravissimo incidente stradale. «Credo ancora in un vero processo capace di accertare la verità che noi sappiamo _ conclude Paola, che ieri ha ospitato alcuni parenti delle vittime venuti dalla Sicilia e dal Veneto con i quali era presente alle cerimonie di ieri _ quindi siamo nelle mani delle Procure di Livorno e Roma. Loro possono farci lasciare la terra con il cuore sollevato».



CRISTINA FARNESI. Aveva 22 anni, era iscritta all’Università ma aveva l’orgoglio di volersi mantenere agli studi da sola. Venne assunta dalla Compagnia di Onorato come cassiera a bordo della Moby Love. Tuttavia ci fu un disguido e le dissero che avrebbe dovuto imbarcarsi sulla Moby Prince. Era al primo viaggio, al primo giorno di lavoro. Andò soddisfatta perché a bordo lavoravano le sue amiche Priscilla Giardini e Liana Rispoli. Suo padre Enzo, 90 anni, uno dei più attivi tra i parenti delle vittime, se n’è andato da pochi giorni. L’anno scorso fu proprio lui, durante una intervista che gli feci, a rivelare il tragico destino. E aggiunse: «Fui io ad accompagnare Cristina all’imbarco. La vidi salire raggiante…». Se ne era quasi fatto una colpa. Non è riuscito ad avere verità e giustizia. Ora a portare avanti il lavoro di Enzo c’è il figlio Luca.

WLADIMIRO PAGNINI. Livornese, lavorava da un anno per una ditta di mobili di Acciaiolo. In Sardegna avrebbe dovuto arredare un residence, però il viaggio di lavoro, per un motivo o per l’altro era saltato già tre volte. Wladimiro quella sera ce la fece a imbarcarsi. Ma non risultava a bordo perché il biglietto era stato intestato alla ditta. Ci spiega la figlia Isabella, allora diciassettenne: «Nessuno ci avvisò perché il nome di mio padre non era negli elenchi degli imbarcati. Io vidi la locandina del Tirreno la mattina e invece di andare all’istituto Vespucci tornai a casa da mia madre che rifiutava la verità. Trascorremmo ore di angoscia terribili, poi arrivò la conferma. E la mia vita e quella di madre Franca cambiò…». Pagnini fu anche tra gli ultimi ad essere stato riconosciuto. «Ci riuscimmo solo grazie a una medaglietta con una croce particolare realizzata da un parente orafo che gli aveva regalato mia madre». Conclude commossa Isabella: «Non ci arrendiamo, lotteremo ancora per sapere cosa è accaduto e per quale motivo non ci furono soccorsi e perché dal processo non è uscito niente che sia vero».



PRISCILLA GIARDINI. Anche lei cassiera. Aveva 23 anni, tanti sogni. La madre Paola e il padre Maurizio hanno lottato per sapere per quale motivo la loro figliola non è più tornata a casa. Non sono mai riusciti a superare il dolore.