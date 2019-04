Il Goldoni segreto si svela senza sipario per livornesi e turisti

LIVORNO. Il Teatro Goldoni come non lo avete mai visto. È dove ci ha condotto Fabrizio Ottone dell’associazione Guide Labroniche guardando oltre le luci della ribalta e portandoci al di là del foyer, del velluto delle poltroncine, degli stucchi dorati e degli scintillanti lampadari di cristallo: un eccezionale viaggio alla scoperta del Goldoni “segreto” cioè di quel mondo solitamente precluso alla vista del pubblico, ma che costituisce il cuore pulsante del teatro ovvero la macchina scenica nelle sue diverse funzionalità.

A cominciare dalle tavole del palcoscenico che i partecipanti al tour hanno potuto calcare percependo quella stessa particolare atmosfera che respirano gli attori ed i cantanti lirici durante la rappresentazione e da dove, con l’apertura del sipario, è possibile cogliere la magnifica visione d’insieme della platea e dei palchi disposti secondo la classica configurazione del teatro all’italiana (ovvero a ferro di cavallo su più ordini), compreso il fastoso “palco reale”. E qui fra le tante curiosità è stato ricordato che in origine i palchetti (una sorta di salottino privato dove si poteva disporre di sedie e di tavola apparecchiata) costituivano la collocazione più ambìta dalla gente facoltosa, mentre la platea, priva di posti a sedere (si assisteva in piedi), era invece destinata alla popolazione meno abbiente: all’epoca il teatro non era inoltre solo un luogo di rappresentazione, ma pure un punto di ritrovo. Altre curiosità scaturite durante gli ingenti lavori di restauro compiuti una quindicina d’anni fa sono, ad esempio, il ritrovamento di un pozzo sotto al teatro e, cosa ancora più sorprendente, l’avervi rinvenuto dentro due fucili da guerra italiani che qualcuno vi aveva gettato (o nascosto) probabilmente al termine del secondo conflitto mondiale.

Così come resta avvolta dal mistero la scoperta in una nicchia nel muro di un teschio umano che difficilmente sarà stato usato per la recita dell’Amleto di Shakespeare visto che recava un foro di proiettile nella tempia. Salendo con l’ascensore sino in cima alla imponente torre scenica entriamo quindi nel magico regno dei macchinisti teatrali ovvero i tecnici impegnati ad oltre venti metri di altezza nel manovrare dalla cosiddetta “graticcia” i vari meccanismi, ora in gran parte motorizzati, che consentono di aprire e chiudere il sipario. Oppure di alzare ed abbassare le scenografie ed il fondale secondo la sequenza richiesta dallo spettacolo: «La graticcia che vediamo – spiega Ottone – è quella originale del 1847, quando fu inaugurato il teatro. Qui troviamo i rocchetti da cui passano le corde che muovono le quinte e le varie scene. La graticcia del Goldoni è inoltre situata così in alto che vi si può alzare una scena tutta intera e non ripiegata a pacchetto come in altri teatri».

Un tempo queste manovre venivano eseguite manualmente mediante argani verticali in legno come sugli antichi velieri: «Queste operazioni – continua – hanno molto a che fare con la marineria. Non per niente le parti laterali del palco, dietro le quinte, sono chiamate sbarchi». La salita prosegue poi per le antiche scale arrivando finalmente ad affacciarsi all’aperto sul grandioso lucernario in ferro e cristallo di oltre seicento metri quadrati che l’architetto livornese Giuseppe Cappellini (autore anche dei Casini di Ardenza) progettò per rendere luminoso il teatro grazie alla luce naturale consentendo così la rappresentazione di spettacoli diurni che però col tempo sono caduti in disuso: «Siamo di giorno – sottolinea – e la cosiddetta lanterna, ovvero il lucernario, permette di illuminare perfettamente l’ambiente.

È una caratteristica speciale del Goldoni che lo differenzia dalla gran parte dei teatri ottocenteschi». In oltre centosettant’anni il teatro Goldoni (nato come Regio Teatro Leopoldo) ha visto le esibizioni di grandi artisti e non poteva mancare un omaggio a Pietro Mascagni che proprio qui vide nel 1890 l’attesa rappresentazione di “Cavalleria rusticana”, dopo la trionfale prima al Teatro Costanzi di Roma, con il tenore Roberto Stagno (Turiddu) ed il soprano Gemma Bellincioni (Santuzza) che poi si trasferirono nella nostra città (sono entrambi sepolti a Montenero): il tour è infatti terminato con l’ingresso nell’appartamento intitolato a Mascagni dove sono conservati diversi cimeli del Maestro.

Domenica la replica

La replica della visita alla scoperta del Goldoni “segreto” andrà in scena domenica 14 aprile a cura dell'associazione Guide Labroniche. L'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni, sarà suddiviso in quattro turni, uno la mattina e gli altri pomeridiani, ognuno per un massimo di venticinque partecipanti con i seguenti orari: ore 11,45-13; 15,15-16,30; 16,45-18 e 18,15-1930. Costo 10 Euro; 8 Euro sotto i 12 anni.

Prenotazione obbligatoria (no messaggi scritti e vocali) al 347-8019682 oppure 3490057410. L'associazione Guide Labroniche ha anche una sua pagina Facebook. Visto il grande successo dell’iniziativa che è a numero chiuso per ovvie esigenze organizzative è consigliabile prenotarsi con un certo anticipo.