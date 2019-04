Fermano una macchina e rubano un cellulare: arrestati

LIVORNO. Durante le prime ore della notte fra martedì 2 e mercoledì 3 aprile i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna di origine sudamericana per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Poco dopo l’1.30 del mattino due persone fermavano un veicolo in transito tra via degli Acquedotti e piazza Dante, mettendosi in mezzo alla strada. Il conducente, volendo evitare di investirle, è stato costretto a fermarsi. A quel punto l’uomo apriva la portiera lato passeggero della macchina e si introduceva all’interno contro la volontà del conducente, il quale cercava inutilmente di farlo scendere. Contemporaneamente, l’altra persona, una donna di origine dominicana tentava di introdursi dentro attraverso una delle portiere posteriori che risultando difettosa non si apriva. Nella confusione l'uomo riusciva a impadronirsi del cellulare del conducente, dandosi alla fuga.

Contestualmente transitavano i carabinieri della Sezione radiomobile del Nor di Livorno, guidato da Marco Saccà, e della compagnia d’intervento operativo del Battaglione Toscana, quest’ultima giunta da lunedì primo aprile nel capoluogo labronico a supporto dell’Arma territoriale, proprio per contrastare i reati predatori nelle zone maggiormente sensibili della città. A seguito della segnalazione del guidatore e al pronto intervento dei militari, i due sono stati presi.

La persona che si era impossessata del cellulare, allontanandosi, si è liberata del telefonino lanciandolo sotto un mezzo parcheggiato. Tra i due fermati, soprattutto la donna, nel corso delle attività volte a formalizzare l’identificazione, prima e nelle successive fasi di accompagnamento negli uffici della Compagnia dei carabinieri, opponeva resistenza, insultando e minacciando tutti i militari presenti. I due sudamericani sono stati arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale.