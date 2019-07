Ristoranti, pizzeria e bar sul mare offrono 17 posti di lavoro stagionali

LIVORNO. Da una parte ci sono locali che vogliono rinforzare il gruppo di lavoro in vista della stagione estiva. Dall’altra c’è chi investe sulla sua attività, la amplia e necessita di personale in più. In totale si cercano 17 persone, tra barman, banconisti, camerieri, aiuto-cuoco. Persone che avranno, almeno per iniziare, un contratto stagionale.



CHALET ROTONDA: 4



La speranza del titolare dello Chalet della Rotondaè di trovare persone competenti. Che sappiano lavorare. «Abbiamo già fatto una prima selezione del personale da inserire al lavoro nella stagione primaverile estiva nelle settimane scorse, ma le ricerche sono ancora aperte. Spesso si pensa che questi lavori siano più facili di quelli che sono. Invece sono professioni e serve esperienza», dice. Alla Rotonda di Ardenza lo Chalet continua a cercare personale. Nello specifico il locale a due passi dal mare, all’ombra del suo edificio liberty che richiama la storia, cerca un aiuto-cuoco con esperienza, un barista esperto e due camerieri sempre d’esperienza.«Offriamo adeguata retribuzione e contratto a tempo determinato per la stagione primaverile ed estiva», specificano dallo Chalet. Le candidature possono essere inviate a: lavoro@chaletdellarotonda. it oppure i curricula possono essere consegnati di persona allo Chalet della Rotonda.Il livornesissimo cuoco, titolare della trattoria da Berto di Navacchio, decide di continuare ad investire nella sua città. A due passi dal viale Italia, in via dei Funaioli, c’è il suo scrigno della pizza al taglio e da asporto Pegaso. Che dai primi di maggio si amplia e diventa un Bar-pizzeria con somministrazione. Qui Vecce avrà bisogno di 4 persone in più a lavorare. Quattro persone che avranno un contratto stagionale e che devono sapere bene l’inglese. «Qui l’estate girano tanti turisti e bisogna saper essere preparati», sottolinea tassativamente lui che nel Pisano è conosciuto per i suoi piatti della tradizione toscana e per la brace. Si cercano un banconista per il bar e che si occupi anche della pizza a taglio; un barman esperto di aperitivi e cocktail e due camerieri. «Cerco giovani intorno ai 25 anni: gli interessati – spiega – possono inviare la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica robertovecce@libero. it».Il ristorante Calafuria, a picco sulla scogliera del Romito e incorniciato dal mare, sta cercando un cameriere con esperienza, dai 30 anni in su. Si cerca una persona che cominci a lavorare da maggio, per la stagione estiva. Gli interessati possono inviare il curriculum a rikispazzini@yahoo. it

ASTRAGALO: 6

Il locale a picco sulla pittoresca baia del Quercetano cerca sei persone da inserire nel team di lavoro. Qui discoteca-ristorante Astragalo club. Si guarda alla stagione estiva (ma non solo) e si va a rafforzare il gruppo che da tempo porta avanti il locale, punto di riferimento per tutto il territorio. Per le serate disco che sono già cominciate, le feste private, i matrimoni con rito civile incorniciati dal mare, pranzi e cene. «Cerchiamo da inserire subito un aiuto cuoco e un lavapiatti, per l’aiuto cuoco chiediamo un età compresa tra i 25 e i 40 anni, con una minima esperienza nel settore», dicono dal locale. Si cercano, inoltre, 2 camerieri di sala e 2 barmen per la stagione estiva. L’inizio del lavoro è previsto a primavera inoltrata. «Saranno tutti e sei contratti stagionali – precisano – Adesso come ristorante siamo aperti il venerdì a cena, il sabato a pranzo e a cena e la domenica a pranzo: da giugno saremo aperti tutti i giorni, dal martedì alla domenica». Le serate disco del sabato sono già cominciate. Gli interessati possono inviare la candidatura all’indirizzo: info@astragalo. it, oppure chiamare lo 0586 759134.

RISTOPIZZA: 2