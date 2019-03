Centrodestra più omogeneo dei suoi capi

Due a uno. Due candidati alla debordante Lega di Salvini e uno al partitino di scorta della Meloni, Fratelli d’Italia. A bocca asciutta il terzo incomodo, quella Forza Italia che quando c’era lui, Silvio B, egemonizzava il centrodestra. Oggi gli equilibri si sono ribaltati, il berlusconismo cede il passo al sovranismo. Questione di leader. Il più giovane ha scalzato il più vecchio, com’era naturale che accadesse. Cambiano i linguaggi, ma non la sostanza e la natura della destra italiana. Il suo elettorato infatti è molto più compatto ed omogeneo del ceto politico che la rappresenta.



La soluzione adottata a tavolino per i candidati sindaci alle elezioni del 26 maggio nei tre capoluoghi toscani è la conferma di un teorema politico. Firenze e Prato vanno in dote alla Lega con Ubaldo Bocci e Daniele Spada. Livorno a Fratelli d’Italia con Andrea Romiti. “Zero tituli” per Forza Italia (che però nella ripartizione nazionale avrà il candidato alla Regione Piemonte e ha già incassato il neo-presidente della piccola Basilicata). Se da Roma Salvini giura e spergiura di voler continuare per i prossimi quattro anni il patto di governo con Di Maio, nei territori la vecchia alleanza di centrodestra si rafforza e si espande. Da un anno a questa parte non c’è stata elezione locale nella quale Salvini non abbia riproposto lo schema tradizionale vincendo tutto.



La suggestione dell’uomo forte, il fastidio per gli equilibri costituzionali, la volgarizzazione del linguaggio pubblico, lo sdoganamento del politicamente scorretto furono i presupposti 25 anni fa dell’avventura di Silvio Berlusconi. Quel blocco sociale vincente nel 1994 si è allargato a ceti ancor più popolari delusi dalla sinistra. La Toscana ne è l’esempio evidente. L’elettorato ora si vergogna meno di dichiararsi di destra e osa di più. È una sfida che a sinistra sembrano sottovalutare. Vedremo. Buona domenica.