I fiori per l’addio a Benifei e Toaff finiscono nel mirino della Corte dei conti

LIVORNO. Ci sono finiti pure quei 160 euro sotto i riflettori della Corte dei conti toscana. Quei 160 euro che il Comune di Livorno ha speso nel 2015 per i cuscini di fiori fatti fare dopo la morte del rabbino Elio Toaff e del partigiano Garibaldo Benifei. Due colonne, due pezzi di storia della città e non solo. La somma, inserita a suo tempo dal municipio nel capitolo delle cosiddette spese di rappresentanza, è stata contestata e ritenuta illegittima, così come molte altre simili in giro per la regione. È quello che si legge in una delibera della Corte dei conti della Toscana che è stata pubblicata poche settimane fa e che è stata inviata a sindaci, segretari generali, rappresentanti dei vari enti territoriali fino al procuratore regionale. Delibera che prende in esame le spese sostenute nel 2015 da comuni, province e unioni di comuni.



Quell’anno sono stati 216 (su 279) i comuni toscani che hanno sostenuto spese classificate come di rappresentanza, per un totale di 457.052 euro. Va detto che da tempo la magistratura contabile tiene d’occhio questo tipo di spese (insieme ad esempio ai soldi usati per consulenze o missioni) ai fini del contenimento dei costi pubblici. E va detto che, lo scrivono gli stessi magistrati, in pochi anni si sono dimezzate (nel 2011 raggiungevano i 974.634 euro. Ma per la Corte dei conti, nei circa 200mila euro registrati nel 2015 da un centinaio di Comuni ci sono spese illegittime. Almeno se certificate come “di rappresentanza”. Le attenzioni si sono concentrate in particolare su 16 enti: tra questi Livorno (perché tra i primi sei – il terzo – per numero di abitanti) e Rosignano (perché nei primi sei – il secondo dopo Firenze – per spese di rappresentanza).



Ci sono enti che hanno inserito tra le spese di rappresentanza pranzi istituzionali, targhe commemorative, fiori per i centenari o manifesti per onoranze funebri: tutte voci che hanno fatto alzare la penna ai magistrati. Fa però effetto vedere che nel calderone delle contestazioni ci sono finiti anche i 160 euro per l’addio a Toaff e Benifei. Per Livorno la sezione controllo «ritiene siano da considerare illegittime» le seguenti spese: 290 più 35 euro per rose e stella di Natale per le cittadine centenarie; 715,25 euro per il rinfresco organizzato dal sindaco in occasione della conferenza stampa di fine anno; 343 euro per il cuscino di fiori e i manifesti per la morte del consigliere M5S; 160 euro per i cuscini di fiori per Toaff e Benifei (è invece ritenuta legittima la spesa di 366 euro per i manifesti per la proclamazione del lutto cittadino, «da ascrivere però alle spese di pubblicità»).Il sindacostorce il naso: «Suvvia, che ci dicano in quale capitolo dobbiamo infilare queste spese e noi lo faremo. Ma non intendo cambiare di una virgola le nostre usanze, che hanno un valore importante. Come le rose alle centenarie o l’omaggio ad alcuni personaggi pubblici. Omaggio che abbiamo fatto con orgoglio».