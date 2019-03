La Baracchina Bianca ha un nuovo proprietario: ecco il progetto

LIVORNO. Da quasi quarant’anni Stefano Paolini alza la saracinesca e vende giornali da dietro il bancone dell’edicola della Baracchina Bianca. Domenica 24 lo farà per l’ultima volta, almeno qui: l’edicola sul viale Italia, che è quasi un’istituzione, chiude. L’attività si sposta in via Malta, nel cuore di San Jacopo. Ma perché? E quando (e come) riapriranno i venti metri quadri pieni di quotidiani e riviste che da sempre si trovano spalla a spalla con il bar?. È così che si scopre che sul lungomare è in corso un’operazione che investe tutta la storica Baracchina Bianca, che come gli altri chalet del lungomare è di proprietà del Comune ma data in concessione a privati. La prima novità riguarda la gestione: la Baracchina ha un nuovo socio di maggioranza, che a dicembre ha rilevato il 75% delle quote della società che ha in mano il bar (ad aprile saranno formalizzati gli ultimi atti). I nuovi gestori saranno gli stessi della Yama Cafè, ovvero la società che gestisce già il Glamour e che fino a poco tempo fa si occupava del Dolce Vita, a Tirrenia.

Tra i volti di riferimento c’è l’imprenditore Yann Inghilesi, che in realtà in giro per la Toscana e non solo è conosciuto soprattutto per la sua attività da ingegnere che con la holding investe in società tecnologiche. Il punto è che è stato lo stesso Inghilesi a partecipare al bando per l’edicola e ad aggiudicarselo. Vuol dire che per la prima volta i gestori del bar si prenderanno anche la porta accanto. Per farci cosa? «A oggi – premette Inghilesi – sono l’aggiudicatario temporaneo del bando pubblico per l’edicola. Credevo di avere scarsa possibilità perché c’era un diritto di prelazione da parte dell’attuale gestore: non so se lo eserciterà, a questo punto immagino di no visto che ha annunciato il trasferimento». «Appena il Comune – riprende – mi comunicherà ufficialmente che sono l’aggiudicatario definitivo e mi darà le chiavi, il tempo di capire cosa c’è da fare all’interno e riapriremo. Ho vinto un bando di gara per l’edicola e ci rimane l’edicola, non ho il permesso per fare niente di diverso».





Ma attenzione: «Sarebbe interessante, nell’ambito della ristrutturazione che dovremo fare nei prossimi mesi, se ci fosse un progetto unico di valorizzazione di tutta la Baracchina e in generale della piazza...». Tradotto: nella pancia degli imprenditori c’è anche altro.A inizio estate, come già previsto per altri locali sul lungomare, in Baracchina partiranno i lavori di ristrutturazione concordati a suo tempo con il Comune: ampliamento dei bagni, del magazzino, rivisitazione del gazebo. In realtà il grosso dell’intervento (che comporterà una quarantina di giorni di stop) sarà fatto in autunno, tra ottobre e novembre. «In nostro sogno – dice il nuovo gestore – è di arricchire la Baracchina Bianca con pasticceria fresca, gelateria e un’area fruibile più ampia di quella attuale, magari con l’ingresso ai bagni dall’interno, mantenendo sicuramente il servizio dell’edicola. Insomma, integrare le varie attività, mantenendo vive le destinazioni d’uso di riferimento. Appena mi sarà notificata l’aggiudicazione definitiva presenterò le mie idee al Comune. È interesse di tutti valorizzare la Baracchina». Come? Quando e come riapriranno i locali dell’edicola?Intanto va detto che i lavoratori della Baracchina resteranno al loro posto: «Subentriamo in una società che ha già la sua forza, il personale resta e speriamo che a valle dei lavori che verranno fatti, la Baracchina possa anche crescere».