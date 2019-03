Livorno capitale della cultura: il primo evento in diretta

Si comincia giovedì 21, alle 21, al Museo della Città (ex chiesa del Luogo Pio). Ospiti artisti, imprenditori, progettisti, giornalisti, sportivi e semplici cittadini che potranno portare il loro contributo affinché questa candidatura sia sentita come un progetto di tutta la città

LIVORNO. «Abbiamo un missione!» afferma lei con entusiasmo mentre lui la osserva con lo sguardo esterrefatto ed incredulo: i due sono seduti su un bel divano con dietro lo scenario del Mercato del Pesce ed hanno appena ricevuto la visita di uno strano personaggio venuto dal passato, esattamente dalla Livorno del 1608, e latore di un'importante missiva affidatagli da Ferdinando I de' Medici, “Dux Etruriae” ovvero il Granduca di Toscana in persona: la missione è far diventare Livorno Capitale Italiana della Cultura 2021. Si comincia a lavorare giovedì 21, ore 21, al Museo della Città (ex chiesa del Luogo Pio)con “Welcome on sofà” che riprendendo il format già protagonista di Effetto Venezia 2018, proporrà una serie di incontri ovvero di “talk show” nei quali si parlerà della candidatura della nostra città a Capitale italiana della Cultura 2021, un'iniziativa in cui figura anche il Tirreno nel ruolo di media partner.

Ospiti artisti, imprenditori, progettisti, sportivi e semplici cittadini che potranno portare il loro contributo affinché questa candidatura sia sentita come un progetto di tutta la città .



Saranno presenti Marco Leone, il sindaco Filippo Nogarin, la vicesindaca Stella Sorgente, Francesco Belais, Luigi Vicinanza, Paola Tognon, Nicola Ceravolo, Antonio Bertelli, Annalisa Giachi. E ancora Valfredo Zolesi, Deep Love Factory, Daniele Caluri, Emiliano Pagani, Fabrizio Ottone, Angela Rafanelli, Marco Luise, Daniela Maccari, Igor Protti, Veronica Carpita, Giovanni Detto Gianni Giannone.