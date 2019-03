Animatori per l’estate, in arrivo 50 assunzioni

LIVORNO. “Diventa uno di noi”. E’ lo slogan con cui si chiamano a raccolta gli interessati per 50 posti da animatore per l’estate. A ricercarli è l’agenzia di intrattenimento, animazione turistica e sport Gold Fun Entertainment di Roma per le due strutture ricettive Regina del Mare del Calambrone e Hotel Lacona all’isola d’Elba. Entrambe le strutture in stile villaggio turistico fanno parte del gruppo Uappala Hotel.



«Ricerchiamo giovani per la stagione tra i 18 e i 30 anni – spiega Monica Masci, una delle titolari dell’agenzia di animazione turistica che in Italia si occupa della parte animazione per sei strutture, di cui 2 in Toscana e altre 4 sono in Sardegna – a livello nazionale siamo alla ricerca di 250 persone e in Toscana, nelle due realtà del Calambrone e di Lacona, di circa 50 ragazzi».



Animatori di contatto, sportivi, di mini club: si cercano persone in grado di rendere speciale l’estate dei vacanzieri.Grandi e piccini, tra attività, spettacoli, accoglienza, giochi, balli.«Sarà fatto loro un contratto stagionale: si accettano curricula fino a metà aprile per cominciare a lavorare a partire da fine maggio», vanno nei dettagli dall’agenzia aperta un anno fa. «Cerchiamo giovani dinamici, in grado di stare a contatto con le persone, cordiali, sorridenti, accoglienti e disponibili: non è importante che abbiamo già fatto chissà quali esperienze in villaggi turistici perché oltre che a selezionare il personale, ci pensiamo noi a formarlo».E infatti dal 29 aprile al 3 maggio proprio nel resort 3 stelle Uappala Hotel Regina del Mare sul viale del Tirreno al Calambrone si terrà la cosiddetta “Academy”. In questo contesto saranno formati i ragazzi selezionati da Gold Fun Entertainment. «Chi è interessato può inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica risorse.umane@goldfun.it entro metà aprile: gli animatori saranno assunti con un contratto a tempo determinato».