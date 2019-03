Superenalotto, vinti 100mila euro con un "5"

LIVORNO. La Dea bendata bacia il centro commerciale Fonti del Corallo di Porta a Terra. Oggi mercoledì 20 marzo al punto vendita Sisal Stella Vincente sono stati vinti 100.811,32 mila euro grazie ad un "5" realizzato nell'estrazione del superenalotto del 19 marzo. A mostrarlo con orgoglio il titolare Raffello Rolando.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 123 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.