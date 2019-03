Adolescenti più maturi degli adulti

Sul sorprendente movimento di giovani per l’ambiente – migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi in piazza venerdì in Toscana, milioni nel mondo – rischia di calare il rito della peggiore politica. Almeno qui in Italia

Ipocrisia e conformismo. Con una spruzzata di cattivismo. Sul sorprendente movimento di giovani per l’ambiente – migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi in piazza venerdì in Toscana, milioni nel mondo – rischia di calare il rito della peggiore politica. Almeno qui in Italia. Partiamo dal cattivismo, malattia senile del sovranismo. Ieri Maria Giovanna Maglie, volto di comparsate tv, ha detto che avrebbe volentieri investito con l’auto Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ha innescato il “global strike for future”. Una battuta, si è giustificata poi, in un programma radio notoriamente provocatorio. La battutaccia tuttavia è rivelatrice del fastidio verso una ragazzina a sorpresa diventata protagonista di un movimento globale, nutrito dai neo-conformisti del pensiero politicamente scorretto.



L’ipocrisia, invece, è nelle reazioni della politica degli adulti. Per anni i giovani nati dopo il 2000 sono stati immaginati privi di passioni civili, chiusi in un loro mondo virtuale. Eccoli invece inondare le piazze d’Italia come non mai. Senza bandiere, ma con una grande consapevolezza: occuparsi dell’ambiente, del futuro della Terra. Ma le politiche ambientali sono assenti da tempo nell’agenda dei governi che si sono succeduti. Perciò di fronte ai tanti adolescenti mobilitati per gridare che il re è nudo, che il cambiamento climatico è già avvenuto e provoca disastri, regna l’imbarazzo. Certo, Zingaretti appena eletto segretario del Pd ha mandato un saluto a Greta; certo il Movimento 5 Stelle rivendica con il presidente della Camera Fico la sua natura ecologista ma tra Tap, Tav e grandi opere si sta dilaniando tra scelte ideologiche e opportunismi di potere. Per un movimento così spontaneo il rischio finale è d’essere assorbito dall’accondiscendenza. Speriamo invece che riescano a spodestare genitori e nonni. Buona domenica.